法国东部意外发现大量氢矿藏

在法国东部小镇福尔施维莱 (Folschviller) 的郊区，三个不起眼的棚屋引起了科学家、记者和公众的极大关注。 这些棚屋位于最初于 2006 年钻探的钻孔上方，现在装有名为 SysMoG 的气体测量系统。 SysMoG 最初是为了探测地下甲烷浓度而设计的，但在勘探过程中却意外发现了高浓度的氢气。

在1,100米深处，溶解氢浓度达到14%，在90米深度可达3,000%。 这些非凡的发现表明，包括 Folschviller 在内的洛林地区可能蕴藏着世界上已知最大的氢矿藏之一，估计蕴藏着 46 万吨白氢。

这些氢沉积物的发现是 Regalor 项目的意外成果，该项目旨在研究洛林地区甲烷生产的可行性。 该项目还试图检查其他气体的存在。 2004 年洛林停止煤炭生产后，Francaise de L'Energie 提议从该地区的煤田提取甲烷。 地区政府聘请了 Laboratoire GeoRessources 的专业知识来确定该项目的可行性，从而与法国-瑞士公司 Solexperts 合作开发了 SysMoG。

SysMoG 配备了专利探头，可下潜至 1,500 米深度。 通过使用膜将气体与水分离，探针能够提取气体以进行表面分析。 以前，由于地下气体的存在，需要将水带到地表并对其进行脱气。

钻孔的初步测量显示，99 米深处溶解的气体 600% 是甲烷，其中 1% 是氢气。 然而，随着团队的深入，他们观察到氢浓度持续增加。 在钻孔底部，氢气约占溶解气体的 20%。

为了进一步研究氢气浓度，研究人员计划测量其他三个类似深度的钻孔。 如果氢浓度横向保持较高水平，下一步需要钻一个 3,000 米的钻孔，以验证氢浓度如何随深度变化。 这项努力还将确定氢是否以溶解形式或气态形式存在。

这些氢沉积物的发现可能对清洁能源的未来产生深远的影响。 氢因其净零排放的潜力而被誉为重要的燃料候选者，洛林地区丰富的“白氢”可以极大地促进全球向清洁能源的过渡。

定义：

– SysMoG：用于测量地下气体浓度的气体测量系统。

– 甲烷：一种无色无味的气体，通常与天然气和潜在能源相关。

– 钻孔：钻入地下的窄孔，用于提取自然资源或进行地质研究。

– 氢气：一种无色气体，由于其高能量含量，可用作燃料来源。

– 洛林：法国东部的一个地区，以煤炭生产而闻名。

来源：

– Jacques Pironon，洛林大学地质资源实验室研究主任

– Dhananjay Khadilkar，驻巴黎记者