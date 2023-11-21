研究发现婴儿在四个月大时就发展出空间意识

伯明翰大学的新研究表明，四个月大的婴儿就可以理解他们的身体与周围空间之间的相互作用。 通过进行触觉和视觉实验，研究发现婴儿的大脑能够连接视觉和触觉，有助于他们的空间意识。 这一突破性的发现为婴儿自我意识的早期发展提供了宝贵的见解。

伯明翰婴儿实验室的专家使用一种新颖的实验方法，在屏幕上向婴儿展示了一个移动的球，该球靠近或远离他们。 在此过程中，当球距离婴儿最近时，他们的手会受到轻微的振动，同时他们的大脑活动也会受到监测。 研究人员发现，即使婴儿只有四个月大，当触摸之前有物体向他们移动时，他们的体感（触觉）大脑活动也会增强。

该研究的首席研究员朱利亚·奥里奥利博士解释说，这些发现表明婴儿具有感知周围空间并理解他们的身体如何在该空间内相互作用的自然能力。 这种早期的感觉统合被称为个人周围空间，是人类意识的一个重要方面。 这一发现提出了一些有趣的问题：这些能力在多大程度上是先天的还是后天习得的。

该研究还探讨了大婴儿在屏幕上的球远离他们后意外触摸时的反应。 研究人员观察到，8个月大的婴儿的大脑活动表现出惊讶的迹象，这表明他们没有根据移动物体的视觉方向来预测触摸。 这表明，随着婴儿在生命的第一年成长，他们的大脑对身体在太空中的存在产生了更复杂的认识。

研究人员计划继续研究，纳入不同年龄段的参与者，从新生儿到成人。 通过研究成人大脑活动获得的见解可以揭示婴儿多感官能力的发展。 此外，研究小组希望检查新生婴儿是否也表现出感知身体在空间中位置的迹象，这可以帮助人们更深入地了解人类意识的起源。

通过揭开婴儿空间意识的奥秘，这项研究不仅有助于我们理解早期人类发展，而且为进一步研究探索我们感知世界的复杂认知过程奠定了基础。

常见问题

1. 四个月大的婴儿能理解空间意识吗？

是的，根据伯明翰大学的一项研究，四个月大的婴儿表现出对他们的身体如何与周围空间相互作用的理解。

2. 研究是如何进行的？

研究人员在屏幕上向婴儿展示了一个移动的球，该球靠近或远离他们。 当球最接近婴儿时，他们的手会受到轻微的振动，同时测量他们的大脑活动。

3. 研究发现了什么？

研究发现，当触摸之前有物体向他们移动时，婴儿的体感大脑活动会增强，这表明他们有能力将视觉和触觉联系起来。

4. 这对于婴儿自我意识的发展意味着什么？

研究结果表明，婴儿的大脑能够连接感官信息并感知周围的空间。 空间意识的早期发展有助于自我意识。

5. 这些能力是天生的还是后天习得的？

这项研究对这些能力的起源提出了疑问。 虽然还需要更多的研究，但研究结果表明，即使在很小的时候，婴儿也表现出了感知身体在空间中位置的先天能力。

资料来源：伯明翰大学 (universityofbirmingham.ac.uk)