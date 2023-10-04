太空探索中隐藏的殖民主义：挑战和平话语

长期以来，太空探索一直被认为是一项造福人类的和平努力，并强调为所有国家带来包容性利益。 然而，这种叙述掩盖了继续影响太空探索的潜在殖民条件。 虽然包容性的概念和技术进步的承诺可能会激励个人加入航天工业，但它们最终会延续太空探索的资本主义结构。

太空探索的一种常用理由是开发在地球上有实际应用的多用途技术和副产品。 这些副产品，如记忆海绵床垫和地雷清除技术，被美国宇航局誉为太空探索的有益成果。 然而，重要的是要质疑为什么不直接投入资源来解决这些问题，而是等待太空探索的潜在解决方案。

为了充分理解太空探索与殖民性之间的关系，我们需要承认历史背景。 NASA 本身的建立植根于美国政府利用太空获取政治、文化和物质利益的目标。 这种隐藏在和平探索幌子下的剥削符合殖民主义的逻辑。 太空探索始终是为了开发太空、加强权力动态和资源开采。

1950 世纪 XNUMX 年代的一份备忘录进一步说明了这种心态，概述了太空开发需要探索和控制。 这个公式可以称为基利安公式，通过将自然和人类还原为资源和剥削者，突出了殖民性的核心要素。 这一公式塑造了美国的太空政策，并继续影响参与太空探索的民族国家和私营公司。

太空探索的理由随着时间的推移而演变，但它们始终服务于民族国家或资本主义体系的利益。 冷战期间，太空探索被用作一种软实力形式，以展示技术优势并宣扬民主和资本主义相对于共产主义的优越性。 然而，这些结构充满了军国主义和资本主义下的劳动实践，使暴力永久化，并强化了现代性作为战争范式的观念。

太空探索话语中的“和平”概念具有欺骗性，因为它与现代性的常态化暴力相一致。 正常化的暴力有多种形式，从国家行为者的种族化暴力到不人道的劳工行为和历史修正主义。 这种和平概念未能承认当前世界体系固有的暴力。

虽然太空探索具有促进科学进步和技术创新的潜力，但有必要质疑潜在的权力动态和永久殖民条件的后果。 认识到太空探索的言辞和实践中隐藏的殖民主义对于在外层空间探索中创造一个更加公平和公正的未来至关重要。

来源：

– 天文科学研究所备忘录，日期为 1958 年 XNUMX 月，标题为“太空开发组织的初步观测”

– 1958 年的《外层空间简介》文件

——阿尼巴尔·基哈诺的殖民概念

——非殖民理论家纳尔逊·马尔多纳多-托雷斯关于现代性作为战争范式的著作