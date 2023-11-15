北极光的迷人之美：独一无二的天国之旅

令人惊叹的灯光奇观在夜空中舞动，形成令人着迷的北极光。 这种自然现象几个世纪以来一直吸引着人们，最近，飞行员若昂·门德斯在从旧金山飞往里斯本的航班上通过延时视频捕捉到了这一令人惊叹的美景。

当门德斯机长翱翔在加拿大上空时，他抓住机会从驾驶舱捕捉到了 1,900 张令人难以置信的北极光图像。 该视频不仅展示了北极光充满活力的光波，还揭示了仙女座星系和木星等天体，创造了一场天体之旅，让观众对宇宙的奇观感到敬畏。

当来自太阳的高能粒子与地球高层大气碰撞时，就会出现令人惊叹的北极光奇观。 然后，地球磁场将这些粒子引导向两极，从而产生充满活力、舞动的灯光，为夜空增光添彩。 它确实是大自然的力量和美丽的非凡展示。

在加拿大，北极光季节从九月初开始，在该国最北部地区持续到四月初。 在此期间，天空观察者和科学家都被眼前展现的戏剧性和电影般的大气展示所吸引。 但加拿大并不是唯一可以看到这种迷人现象的地方。

高纬度地区，如挪威、冰岛和瑞典，也可以看到北极光。 这些国家提供了独特的有利位置来见证夜空中舞动的灯光的令人惊叹的奇观。

踏上太空之旅，通过若昂·门德斯船长非凡的镜头体验北极光的迷人之美。 让自己进入一个人间与天国之美交汇的境界，让您对地球之外存在的奇观感到敬畏。

关于北极光的常见问题

北极光产生的原因是什么？

北极光是由太阳的高能粒子与地球高层大气碰撞引起的。 这些碰撞创造了我们在夜空中看到的令人着迷的灯光。

加拿大的北极光季节是什么时候？

在加拿大，北极光季节从九月初开始，在该国最北部地区持续到四月初。 这是见证天空中神奇的灯光舞动的黄金时间。

从其他国家可以看到北极光吗？

是的，在其他高纬度地区的国家也可以看到北极光，例如挪威、冰岛和瑞典。 这些国家提供了独特的机会来亲身体验北极光的迷人之美。

来源：

– Space.com：（space.com）