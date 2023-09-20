史前掠食者：在鱼化石中发现的菊石

科学家在检查保存完好的菊石和与它一起发现的鱼化石时取得了非凡的发现。 这一令人惊讶的发现表明，这条鱼实际上吞下了巨大的菊石，这是以前从未观察到的情况。 菊石是一种数百万年前灭绝的头足类动物，可能导致鱼类淹死或堵塞其消化道，从而给捕食者带来致命的后果。

该化石于 1977 年在德国发现，现收藏于斯图加特国家自然历史博物馆。 博物馆的两名研究人员塞缪尔·库珀和艾琳·麦克斯韦最近在《地质杂志》上发表了一篇论文，描述了这种鱼及其消耗的菊石。 这种鱼名为 Pachycormus macropterus，属于一种已灭绝的海洋射线鳍鱼，称为 Pachycormids。 这些鱼的尺寸从小到大可达 50 英尺。 虽然厚虫类的饮食尚不完全清楚，但研究人员发现证据表明它们主要以软体头足类动物和较小的鱼类为食。

体内含有菊石的鱼的发现具有重要意义，因为它提供了对厚虫类的摄食行为和饮食的深入了解。 它确定这些鱼偶尔会吃无壳头足类动物，这与之前关于它们饮食的假设相矛盾。 阿拉巴马大学博物馆古生物学馆长阿迪尔·克洛普梅克表示，这一发现非常引人注目，有助于更准确地重建古代食物网。

菊石在鱼体内的位置以及某些表明已分解的骨头的缺失，有力地支持了鱼在活着时吞下菊石的理论。 虽然之前有证据表明鱼类意外地吃掉了小型菊石幼虫，但这一新发现表明，吞下整个菊石并非偶然。

这一不寻常的化石发现提供了有关古代海洋生态系统的宝贵信息，并揭示了史前海洋掠食者的饮食习惯。 它展示了数百万年前物种之间存在的复杂相互作用和动态，并进一步推动了我们对史前生命的理解。

来源：

– 塞缪尔·库珀和艾琳·麦克斯韦。 “来自德国南部晚侏罗世（早提通世）波西多尼亚页岩的已灭绝鱼类 Pachycormus（Pachycormidae：Actinopterygii）捕食菊石的证据。” 地质杂志，2021。

– 阿拉巴马大学博物馆。