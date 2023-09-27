西兰大陆的发现：揭开失落大陆的秘密

2017 年，全世界都被在新西兰海岸发现了一块以前未知的大陆的消息所吸引。 这片大陆在毛利语中被恰当地称为“西兰迪亚”或“Te Riu-a-Māui”，面积超过 5 万平方公里，是印度面积的两倍。 尽管面积巨大，西兰大陆几个世纪以来一直隐藏着，其 95% 的面积淹没在西南太平洋之下。

地质学家将大陆定义为由花岗岩或类似火成岩、构造活动区形成的变质岩和侵蚀沉积物组成的大面积厚大陆壳。 西兰蒂亚符合这个定义，但由于难以到达，人们对其地质细节知之甚少。

现在，由来自新西兰、新喀里多尼亚、澳大利亚、美国、丹麦和塔斯马尼亚的地质学家组成的国际团队编制了一张新的地质图，揭示了西兰大陆隐藏的秘密。 通过使用从海上回收的岩石样本并采用地球物理测绘方法，研究人员能够绘制水下各种地质构造的范围。

研究小组在西兰大陆外缘发现了大型砂岩地层，以及玄武岩卵石沉积物。 砂岩的存在大约有 95 万年的历史，含有较古老的花岗岩和火山卵石，这表明当西兰大陆高于水面时，从火山高地流出的河流曾经充满了构造盆地。 数百万年前，高地是一个活跃的火山山脉，但在砂岩沉积时可能已被严重侵蚀。 这种环境与美国西部和墨西哥西北部的盆地和山脉省相似。

此外，发现的玄武岩卵石表明，西兰大陆在大约 40 万年前逐渐被淹没。 有趣的是，勘测船在澳大利亚和南极洲之间的海峡绘制磁场地图时发现了磁异常，这表明西兰大陆南部边界存在大型断层带。 这个断层带很可能是两亿多年前西兰大陆从南极洲分离出来并成为自己独特的大陆时的遗迹。

新的地质图和发现为西兰大陆的历史和形成提供了宝贵的见解。 然而，关于这片被淹没的大陆，还有很多东西有待探索和了解。 进一步的研究和探索将继续揭开西兰大陆的神秘面纱，并有助于我们对地球地质的理解。

Sumber:

– “北西兰迪亚勘测基底地质学和构造”发表在《构造》杂志上（2023 年）