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渡渡鸟的最后遗骸：“牛津渡渡鸟”

By薇琪斯塔夫罗普卢

4月 2023日，XNUMX
渡渡鸟的最后遗骸：“牛津渡渡鸟”

渡渡鸟是人类导致动物灭绝的象征。 欧洲殖民者在 17 世纪末消灭了这种不会飞的鸟。 然而，牛津大学自然历史博物馆的一个被称为“牛津渡渡鸟”的迷人标本已成为唯一幸存的渡渡鸟软组织遗迹。

“牛津渡渡鸟”由一个带有皮革皮肤的头骨、组织样本、羽毛、脚骨和部分股骨组成。 该标本状况良好，科学家们成功地从组织中提取了 DNA。 2002年，“牛津渡渡鸟”的基因样本显示，渡渡鸟属于鸽形目，该目包括鸽子和斑鸠。 人们发现它的现存近亲是居住在安达曼和尼科巴群岛的尼科巴鸽。

另一个有趣的发现来自应用于“牛津渡渡鸟”的法医扫描技术。 扫描结果显示，这只渡渡鸟是因颈部和头部中弹而被杀死的，但枪手的身份仍不清楚。

渡渡鸟高约 3 英尺，重约 44 磅。 与早期的描述相反，研究人员现在认为它们是更苗条的鸟类。 渡渡鸟的灭绝可归因于欧洲对毛里求斯的殖民统治，渡渡鸟在毛里求斯筑巢，很容易成为猎人的目标，并引入了狗、猫、猪、老鼠和猕猴等掠食者。 最后一次确认目击活渡渡鸟是在 1662 年，不过分析表明它们可能晚至 1690 年才幸存。

虽然世界各地的各个博物馆都可以找到一些渡渡鸟的骨头，但“牛津渡渡鸟”是唯一已知的完整软组织的例子。 值得注意的是，许多渡渡鸟标本剥制展品往往不是真品。

来源：
– 来源文章
– 牛津大学自然历史博物馆

By 薇琪斯塔夫罗普卢

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