FCC 要求卫星星座与天文学家协调以最大程度地减少干扰

美国联邦通信委员会 (FCC) 更新了两家卫星星座运营商 Iceye 和 Planet 的许可证，要求他们与天文学家合作，减轻其卫星可能对地面天文学产生的影响。 Iceye 在其星座中添加了 XNUMX 颗卫星，而 Planet 则添加了 XNUMX 颗即将推出的 Pelican 高分辨率成像卫星。 两家公司现在都需要与美国国家科学基金会（NSF）协调，以达成双方都能接受的协议，以尽量减少卫星对地面光学天文学的影响。

最近达成的这项协议是在 FCC 对 SpaceX 的要求之后达成的，SpaceX 自愿与 NSF 制定了一项协调协议，以解决对其星链星座对天文学影响的担忧。 虽然像冰眼和行星这样的单个星座不会构成重大风险，但天文学家担心多个大型星座的总体影响可能会干扰天文观测。

天文学家一直在积极与 SpaceX 和其他公司合作，降低包括 Starlink 在内的卫星的亮度，以尽量减少其对天文学的影响。 目标是确保卫星星座的亮度不超过 7 级。NSF 还正在与 OneWeb 和 Amazon 就其星座制定协调协议。 OneWeb 协议已经完成，而与亚马逊 Kuiper constellation 的讨论已进入最后阶段。

天文学家赞扬美国联邦通信委员会解决了他们的担忧，并对卫星公司为减轻干扰所做的努力表示赞赏。 卫星星座和天文学界之间的这种合作将在未来的系统中继续下去，包括 OneWeb 等公司计划的第二代星座。

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