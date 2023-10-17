NASA 的 Psyche 任务成功发射，凸显发射提供商之间的竞争

NASA 备受期待的 Psyche 任务成功从佛罗里达州肯尼迪航天中心的 39A 发射台升空，缓解了之前对延误的担忧。 该任务由 SpaceX 猎鹰重型火箭发射，旨在探索富含金属的小行星 Psyche，以深入了解岩石行星的形成。

除了研究小行星外，飞船还搭载了深空光通信技术演示，旨在利用光通信代替传统的射频通信来增强通信带宽。

宽 279 公里的普赛克小行星是独一无二的，因为它将是有史以来第一颗被探索的金属级小行星。 该航天器将进入调试阶段，并于 2026 年接受来自火星的重力辅助，最终于 2029 年到达小行星。在接下来的几周内，将检查科学仪器，工程师将测试光通信技术演示。

Psyche 任务的一个值得注意的方面是使用 SpaceX 的猎鹰重型火箭，这标志着 NASA 的一个重要里程碑。 这是该发射器首次被委托执行美国宇航局“最复杂和最高优先级的任务”。 这一决定是经过两年半的努力寻找昂贵的太空发射系统（SLS）的替代品后做出的。

对 SpaceX 的依赖凸显了西方世界发射提供商的选择有限。 由于地缘政治冲突和供应链中断等多种因素，联合发射联盟（ULA）等老牌供应商在推出新火箭方面面临着挑战。 虽然 ULA 希望从 Blue Origin 获得替代发动机，但其 Vulcan 火箭却面临着严重的延误。 随着 Vega-C 的停飞和阿丽亚娜 6 号的时间表推迟，欧洲发射提供商也遇到了挫折。

随着发射服务的选择减少，美国宇航局对其探测器和小型卫星的选择也在缩小。 最近发生的事件，例如 Rocket Lab XNUMX 月份的发射失败，进一步强调需要替代发射提供商，以确保 SpaceX 不会成为市场上的唯一选择。

资料来源：此信息基于 The Register 的一篇文章。