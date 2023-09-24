FAA 提出减少太空碎片新规则，SpaceX 发射 22 颗卫星

SpaceX 成功将其星链“星座”的 22 颗卫星发射到近地轨道。 这些卫星由佛罗里达州卡纳维拉尔角太空部队站的猎鹰 9 号火箭送入太空。 火箭第一级助推器成功降落在海上的一艘驳船上。 此次任务是第一级助推器的第 17 次飞行，此前该助推器曾发射过包括 GPS 和星链任务在内的各种有效载荷。

这次发射后不久，美国联邦航空管理局（FAA）宣布了一项拟议规则，旨在限制商业太空飞行中轨道碎片的增长。 美国联邦航空局的目标是最大限度地减少与航天器和卫星相撞的风险，并促进可持续的太空环境。 轨道碎片对载人航天和通信和天气监测等卫星服务构成威胁。

拟议的规则将要求像 SpaceX 这样的公司以五种方式之一处置其火箭的上级。 他们需要进行受控进入，将上级移动到不太拥挤的存储或墓地轨道，将其送入地球逃逸轨道，通过主动碎片清除在五年内清除碎片，或进行不受控制的大气处置。 美国联邦航空局旨在通过限制上层失控的再入来减轻地面和飞行中人员的风险。

美国联邦航空局提议的规则与美国政府自身的太空任务轨道碎片减缓做法相一致。 它将很快在联邦公报上公布，并启动为期 90 天的公众评议期。 截至 23,000 月，有超过 XNUMX 个大于约 XNUMX 英寸的轨道物体。 在雪山发现 SpaceX 碎片以及 XNUMX 月份无人驾驶火箭爆炸导致碎片掉落在一座小城市附近等事件凸显了负责任地处理空间碎片的必要性。

来源：

– UPI：[来源]

– 卫报：[来源]