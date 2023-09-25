研究发现极端高温可能导致哺乳动物在250亿年内灭绝

最近的一项研究表明，地球各大洲合并成一个超级大陆所引起的极端高温可能会导致包括人类在内的所有哺乳动物在 250 亿年内灭绝。 该研究利用超级计算机气候模型来预测构造运动和二氧化碳（CO2）排放增加对地球的未来影响。

随着大陆合并，火山喷发向大气中释放大量二氧化碳，导致地球显着变暖。 气温上升将为哺乳动物创造一个不适宜居住的环境，因为它们更能适应寒冷的气候，难以应对极端的高温。 未来的超级大陆将基本上不适宜居住，只有 2% 到 8% 的土地面积适合居住。

该研究的主要作者、布里斯托大学的亚历山大·法恩斯沃斯 (Alexander Farnsworth) 博士解释说，大陆性、炎热的太阳和二氧化碳浓度增加的综合影响将导致气温达到 2 摄氏度至 40 摄氏度，从而使哺乳动物无法找到食物和水源。 人类和其他物种一样，无法通过出汗来冷却身体，最终导致死亡。

该研究预测，到终极盘古大陆形成时，二氧化碳浓度可能会从目前的百万分之 2 (ppm) 上升到百万分之 400 以上。 研究人员强调减少温室气体排放对于防止这些未来情景更快发生的重要性。

该研究的合著者 Eunice Lo 博士强调了解决当前气候危机的紧迫性，因为极端高温已经影响了人类健康。 尽快实现净零排放以减轻气温上升的有害后果至关重要。

此外，研究人员建议，在考虑其他行星的宜居性时，应考虑到大陆的分布。 如果大陆集中在一个超级大陆上，太阳系宜居带内的行星可能仍然不适合居住。

这项研究强调了气候变化潜在的可怕后果，并强调需要立即采取行动减轻其影响。 虽然预计的时间范围是未来数百万年，但当前气温上升的影响不应被忽视。

来源：

– 由布里斯托大学的 Alexander Farnsworth 博士和 Eunice Lo 博士领导的研究，发表在《自然地球科学》上