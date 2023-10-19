探索创新中介在塑造人工智能工程生物学未来中的作用

AMBS 曼彻斯特创新研究所 (MIoIR) 的研究人员最近进行了一项题为“数字技术、可持续性和治理融合的创新中介：人工智能工程生物学的案例研究”的研究，该研究探讨了人工智能驱动的工程生物学的重要作用创新中介对创新生态系统的影响。

该研究重点关注人工智能工程生物学（AI-EB）这一新兴领域及其在数字时代的影响。 这种技术的融合不仅引发了科学问题，还引发了伦理、社会和经济问题。 为了解决这些复杂的问题，研究人员与深入参与 AI-EB 创新领域的各个利益相关者进行了接触。

这项研究的核心是探究创新中介机构（创新生态系统中的关键参与者）如何在考虑经济目标的同时考虑社会和环境目标。 虽然负责任的创新指南鼓励这种平衡，但研究结果表明，工程生物学领域的创新中介机构倾向于优先考虑传统的放大和商业化方法。

该研究预计将对创新中介机构的发展和 AI-EB 领域的研究管理产生重大影响。 作者认为，除了商业化之外，考虑 AI-EB 的社会和环境影响的整体方法对于充分利用这一新兴技术的潜力至关重要。

这项研究揭示了创新中介在塑造人工智能工程生物学的未来方面的重要性。 它强调需要采取认真的方法来平衡经济、社会和环境因素，以便最大限度地发挥这一变革性技术的优势。

资料来源：Claire Holland 等人，数字技术、可持续性和治理融合的创新中介：人工智能支持的工程生物学案例研究，Technovation (2023)。 DOI：10.1016/j.technovation.2023.102875（曼彻斯特大学）