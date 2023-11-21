NASA 的 EMIT 仪器识别出超过 750 种温室气体排放源

根据世界气象组织（WMO）的数据，温室气体排放量继续上升，而且没有放缓的迹象。 为了监测和测量太空中不断上升的气体浓度，美国宇航局将其成像光谱仪地球表面矿物尘源调查 (EMIT) 重新调整为温室气体探测器。

EMIT 最初于 2022 年 50 月启动，旨在绘制干旱地区的矿物图，现已展示了其检测太空甲烷排放的能力。 在推出后的短短三个月内，该成像光谱仪就在中亚、中东和美国西南部发现了 XNUMX 多个甲烷“超级排放源”。 这些超级排放者常见于化石燃料、废物管理和农业等行业。

最近发表在 Science Advances 上的一项研究显示，自 2022 年 750 月以来，EMIT 已识别出超过 XNUMX 个排放源，其中包括位于偏远地区的较小排放源。 主要作者 Andrew Thorpe 对 EMIT 的功能表示惊讶，表示该仪器超出了最初的预期。

EMIT 收集的数据对于识别和解决甲烷排放源（例如垃圾填埋场、农业场地以及石油和天然气设施）至关重要。 美国宇航局强调，追踪人为造成的甲烷排放对于缓解气候变化至关重要，因为甲烷比二氧化碳具有更大的吸热潜力。

根据前 30 天的温室气体检测，EMIT 证明了其在识别空中活动期间通常观察到的高达 85% 的甲烷羽流方面的有效性。 EMIT 从海拔约 250 英里（400 公里）的国际空间站运行，覆盖地球的广大地区，特别是南北纬 51.6 度之间的干旱地区。

2022 年 12 月，EMIT 甚至在乌兹别克斯坦南部一个很少研究的地区检测到了一组排放源，突显了其发现先前未勘探地区排放的能力。 该仪器在该地区发现了 49,734 个甲烷羽流，每小时总量约为 22,559 磅（XNUMX 公斤）。

通过重新利用 EMIT 等技术，科学家和研究人员希望解决大气中温室气体含量不断上升的问题，减轻气候变化潜在的灾难性影响。

常见问题

1. 什么是EMIT？

EMIT 代表地球表面矿物尘源调查，是 NASA 于 2022 年 XNUMX 月推出的成像光谱仪。

2. EMIT 的主要使命是什么？

EMIT 最初启动是为了绘制全球干旱地区地表 10 种主​​要矿物的地图。

3. EMIT是如何成为温室气体探测器的？

虽然甲烷检测不是其主要任务的一部分，但 EMIT 的功能使其能够检测太空中的甲烷排放。

4. 什么是“超级排放国”？

超级排放者是指以极高的速率排放甲烷的基础设施或部门，包括化石燃料、废物或农业。

5. EMIT 已识别出多少个排放源？

自 750 年 2022 月以来，EMIT 已检测到超过 XNUMX 个排放源，其中包括偏远地区的较小排放源。

6. 为什么追踪甲烷排放很重要？

甲烷是一种强效温室气体，比二氧化碳具有更大的吸热潜力。 监测和减少甲烷排放对于缓解气候变化至关重要。

7. EMIT 可以检测到多少百分比的甲烷羽流？

根据前 30 天的温室气体检测，EMIT 可以识别空气活动期间通常观察到的 60% 至 85% 的甲烷羽流。

8. EMIT 在哪里收集数据？

EMIT在国际空间站大约250英里（400公里）的高度收集数据，覆盖地球的广大地区，主要集中在南北纬51.6度之间的干旱地区。

9. EMIT 能否检测偏远和很少研究地区的排放？

是的，EMIT 有能力检测偏远地区的排放，其对乌兹别克斯坦南部一个很少研究的地区的排放源的识别就证明了这一点。

10. EMIT 等技术如何帮助解决温室气体浓度上升的问题？

通过识别垃圾填埋场、农业场地以及石油和天然气设施等排放源，EMIT 为减轻温室气体浓度上升的影响和应对气候变化提供了重要数据。