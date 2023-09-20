昆虫化石实验揭示了真实的色彩

来自南京大学、中国科学院和科克大学学院的一组研究人员开发了一种技术，可以估计一些昆虫化石的颜色。 之前的研究表明，除了保存在琥珀中的昆虫之外，很难确定昆虫化石的真实颜色。 这些化石通常是单色的，并具有独特的灰色图案。 在最近发表在《英国皇家学会学报 B》上的研究中，该团队描述了他们的方法和发现。

为了估计颜色模式，研究人员将外观相似的现代昆虫与他们之前获得的化石样本进行了比较。 这些现代昆虫被包裹在铝箔中，并在 200° 至 500°C 的温度下烘烤，进行模拟化石化。然后研究小组使用扫描电子显微镜检查了这些样本，并将其与化石样本进行了比较。

他们的发现表明，烘烤样品上的深色斑块对应于富含黑色素（一种深色色素）的外骨骼区域。 这些深色斑点更耐热，这表明它们也更耐降解。 这表明昆虫化石上较暗的区域可能代表古代生物的黑色素含量也较高的部分。 因此，这些较暗的区域可以为估计化石的颜色提供线索。

研究小组还观察到，加热昆虫会导致一个中间阶段，它们在转变为不同图案之前完全变黑。 这表明像他们这样的实验可以促进估计昆虫化石颜色的新研究。

总之，这项研究展示了一种估计昆虫化石颜色模式的新技术。 通过将模拟化石化的现代昆虫与化石样本进行比较，研究人员发现较暗的区域可能对应于古代生物黑色素含量较高的部分。 这项技术为研究昆虫化石的颜色开辟了新途径。

资料来源：英国皇家学会学报 B：生物科学，DOI：10.1098/rspb.2023.1333