詹姆斯·韦伯太空望远镜在疑似海洋世界中发现碳基分子

詹姆斯·韦伯太空望远镜 (JWST) 在一颗名为 K2-18 b 的系外行星的大气中发现了碳基分子的证据，取得了令人兴奋的发现。 这颗系外行星距离太阳系 120 光年，被认为是一个潜在的海洋或“Hycean”世界，使其成为天文学家寻找外星生命的诱人目标。 这颗行星的半径比地球大两到三倍，位于其恒星的宜居带内，那里可能存在液态水。

JWST 的新发现揭示了 K2-18 b 大气中存在二氧化碳和甲烷，表明富氢大气下可能存在水海洋。 氨的缺乏进一步支持了地球上存在水海洋的假说。 这些观察结果凸显了在寻找太阳系以外生命的过程中考虑不同的宜居环境的重要性。

K2-18 b 属于“亚海王星”类别，这些行星的大小介于地球和海王星之间。 这些独特的行星对天文学家来说是一个谜，他们仍在争论其大气层的性质。 JWST 对 K2-18 b 的观测旨在揭开海王星以下世界和海王星世界的大气和环境条件的面纱。

除了发现碳分子外，JWST 的观测还暗示 K2-18 b 大气中存在二甲基硫醚 (DMS)。 在地球上，DMS 主要由生命产生，特别是浮游植物。 确认 K2-18 b 大气层中存在 DMS 可能是寻找系外行星上潜在生命迹象的又一重要步骤。

然而，在推测 K2-18 b 上的外星生命时要谨慎行事。 虽然液态水和碳分子的存在是有希望的迹象，但它们并不能保证生命的存在或地球支持生物体的能力。 地球的大小，再加上海洋可能沸腾，可能会使其无法居住。

评估像 K2-18 b 这样的遥远系外行星大气层的成分是一项具有挑战性的任务，因为与母星的亮度相比，反射光微弱。 研究人员通过捕捉行星凌日穿过其恒星表面并分析穿过其大气层的星光克服了这一障碍。 大气中存在的化学元素和化合物在星光上留下了独特的“指纹”，揭示了它们的成分。

JWST 扩展的波长范围和前所未有的灵敏度允许在 K2-18 b 的两次凌日期间检测到这些光谱特征，提供与哈勃太空望远镜几年来进行的八次观测相当的精度。 这证明了 JWST 在破译系外行星大气特征方面的力量和能力。

计划使用 JWST 的中红外仪器 (MIRI) 对 K2-18 b 进行进一步观测，以验证结果并收集有关地球环境条件的更多信息。 这项研究背后的团队旨在最终探测一颗宜居系外行星上的生命迹象，这将彻底改变我们对地球以外存在的理解。

资料来源：《天体物理学杂志快报》（出版接受）