在系外行星 WASP-17 b 上发现石英云的第一个证据

研究人员使用 NASA 的詹姆斯·韦伯太空望远镜在距离地球 17 光年的系外行星 WASP-1,300 b 上取得了令人兴奋的发现。 他们在这颗热木星系外行星的高空云层中发现了岩石晶体或石英的证据。 这标志着首次在系外行星上观察到这种地球上常见的矿物。

硅酸盐是富含硅和氧的矿物质，在地球和月球以及太阳系的其他岩石物体中含量丰富。 在陨石、小行星，甚至系外行星和褐矮星的大气中都发现了富含镁的硅酸盐。 然而，此前已知晶体 SiO2 或石英仅存在于地球上。

“我们很兴奋！ 我们从之前的观察中知道，WASP-17 b 的大气中一定存在气溶胶，即构成云或雾的微小颗粒，但我们没想到它们是由石英制成的。”布里斯托大学研究员，也是该研究的第一作者。

WASP-17 b 是一颗大型系外行星，其体积是木星的七倍多。 它的质量不到木星的一半，使其成为已知最膨胀的系外行星之一。 它的轨道周期仅为 3.7 个地球日，使其成为透射光谱学的理想候选者，透射光谱学是一种用于研究行星大气层对星光的过滤和散射效应的技术。

詹姆斯·韦伯太空望远镜对 WASP-17 系统进行了近 10 个小时的观察，收集了超过 1,275 个亮度测量数据。 通过分析被行星大气层阻挡的每个波长的数量，研究人员发现了 8.6 微米处的意外“凸起”，表明云中存在石英。

与地球云层中发现的矿物颗粒不同，WASP-17 b 云层中的石英晶体不是从岩石表面扫走的。 它们实际上起源于地球的大气层本身。 这些晶体的直径约为 10 纳米，形状与地球上常见的六角棱柱相似，但尺寸要小得多。

WASP-17 b 的极高温度（约 1,500 摄氏度（2,700°F））和大气中的低压使得固体晶体可以直接从气体中形成，无需经过液相。 这与地球形成鲜明对比，地球上较低的温度和较高的压力允许水蒸气直接变成冰晶。 系外行星上石英云的存在让我们能够深入了解塑造地球的不同物质和环境条件。

了解云的组成对于理解整个地球至关重要。 WASP-17 b 被潮汐锁定，其中一个半球始终面向其主恒星，导致白天炎热，夜晚凉爽。 两侧之间的温差驱动强风，将石英晶体从形成的黑夜一侧输送到较热的白天一侧，在那里它们被蒸发。

这一突破性的发现于 2023 年发表在《天体物理学杂志快报》上。这项研究的其他材料和采访由 NASA 的 Laura Betz 和 Christine Pulliam 提供。

来源：

– 天体物理学杂志通讯 (2023)

– 美国航空航天局.gov