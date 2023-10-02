印度 Aditya L1 任务数据即将公开

印度 Aditya L1 任务项目主任 Nigar Shaji 表示，该任务收集的数据和科学数据将公开。 该任务旨在增强我们对太阳及其对太空天气影响的了解。 虽然最初这些数据将仅供印度空间研究组织（ISRO）的科学家使用，但最终将在全球范围内共享。

沙吉表示：“科学和数据具有普遍性。 当我们的科学家使用这些数据一段时间后，就会将其公开，以便全世界任何人都可以使用它。” 这种对开放数据访问的承诺与为全球科学界的知识做出贡献的使命目标是一致的。

印度的第一个太阳任务 Aditya L1 已在前往目的地拉格朗日点 9.2 的旅程中行驶了超过 1 万公里。这个战略位置距地球约 15 万公里，为太阳观测提供了独特的优势。 通过围绕该点运行，航天器可以保持不间断的太阳视野，从而实现 24/7 全天候观测。

Aditya L1 任务旨在研究太阳的各个方面，包括太阳耀斑、太阳风、日冕物质抛射、日冕加热、磁重联和磁拓扑。 为此目的，它将使用七种仪器。 通过研究这些现象，科学家希望能够更深入地了解太阳及其对地球的影响。

Aditya L1的成功发射标志着印度太空探索之旅的一个重要里程碑。 项目总监 Nigar Shaji 的领导力和专业知识对于实现这一使命至关重要。 Aditya L1 收集的数据的可用性不仅将增强我们对太阳的了解，而且有助于全球科学知识的进步。

来源：

——《今日印度》采访 Nigar Shaji

– Aditya L1 任务细节，印度空间研究组织