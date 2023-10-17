人类在团队合作挑战中表现优于机器人吗？ 新研究显示合作的重要性

博士进行的一项开创性研究。 纽卡斯尔大学的学生揭示了人类和机器人在团队任务中的​​动态。 该研究的重点是比较由人类和人工智能玩家组成的团队与仅由人类玩家组成的团队的表现。 这项研究旨在评估人类和机器人在类似于流行街机游戏“乒乓球”的计算机挑战中的团队合作能力。

研究结果显示，人类团队的表现优于机器人玩家团队。 据观察，人类玩家表现出卓越的直觉，使他们能够理解搭档的行为并做出调整以提高团队绩效。 相反，拥有机器人玩家的团队似乎缺乏这种竞争优势，这凸显了人类直觉和适应性在协作环境中的重要性。

特别有趣的是，该研究还探讨了团队在相互合作或竞争时是否表现更好。 令人惊讶的是，合作游戏的团队比参与竞争游戏的团队表现更好。 这一发现挑战了人们普遍认为的竞争可以提高绩效的观点，并强调了合作和协同对于实现成功的团队成果的显着好处。

该研究由博士进行。 纽卡斯尔大学心理科学学院纽卡斯尔认知实验室的学生 Laiton Hedley 和 Murray Bennett 在认知心理学领域做出了贡献。 认知心理学专注于了解人类大脑的功能，研究思考、记忆和学习等过程。

这项开创性的研究发表在《认知科学主题》杂志上，为人类和机器人的团队合作技能提供了宝贵的见解。 通过强调协作相对于竞争的重要性，该研究鼓励探索新方法来提高团队绩效和优化人机交互。

Sumber:

Murray S. Bennett 等人，竞争和协作人机团队中的人类表现，认知科学主题 (2023)。 DOI：10.1111/tops.12683

资料来源：纽卡斯尔大学