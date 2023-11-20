新文章：木星冰卫星探索者号 (JUICE) 的旅程从飞越开始

欧洲航天局的木星冰卫星探测器（JUICE）正在踏上穿越太阳系的非凡旅程。 在研究木星及其冰冷卫星的途中，JUICE 最近进行了一次关键的机动，为即将到来的地月飞越做好了准备，这标志着这两个天体之间的首次双重力辅助。

此次演习持续了 43 分钟，消耗了约 363 公斤燃料，几乎占 JUICE 燃料供应总量的 10%。 这是迄今为止该航天器执行的最大规模的机动。 德国 ESA ESOC 任务控制中心的飞行动力学工程师 Julia Schwartz 解释说，鉴于 JUICE 的质量高达 6,000 公斤，这次燃烧对于 JUICE 来说是一个关键时刻。 它需要大量的力量和燃料才能将航天器的速度改变近 200 米每秒。

JUICE 于 23 年 2023 月 XNUMX 日在法属圭亚那发射，旨在研究木星的三颗卫星：木卫三、木卫四和木卫二。 然而，为了到达目的地，JUICE 依靠一系列重力辅助。 通过战略性地穿越太阳系的内行星，JUICE 利用行星的引力潮汐将自己推向木星。 这种巧妙的技术最大限度地减少了燃料消耗，优化了航天器的整体效率。

最近的燃烧是计划于 2024 年 95 月调整 JUICE 以实现地月重力辅助所需的两次操作中的第一个。施瓦茨证实，这次初始燃烧完成了所需速度变化的 XNUMX%。 在对未来几周的 JUICE 新轨道进行分析之后，欧空局将计划进行第二次燃烧，以微调探测器的轨道，以实现双重力辅助。

常见问题解答：

问：什么是果汁？

答：JUICE 代表木星冰卫星探测器。 它是欧洲航天局 (ESA) 开发的一艘航天器，用于研究木星及其三颗卫星：木卫三、木卫四和木卫二。

问：JUICE 如何到达木星？

答：JUICE 利用重力辅助到达木星。 它穿过太阳系的内行星，利用它们的引力潮汐将自己弹向木星。 这项技术减少了燃料消耗并提高了航天器的效率。

问：最近的烧伤有什么重要意义？

答：最近的燃烧需要迄今为止最大的机动，为即将到来的地月重力辅助定位了 JUICE。 它消耗了 363 公斤的燃料，并使航天器的速度几乎每秒改变了 200 米。

问：JUICE什么时候到达木星？

答：如果一切按计划进行，JUICE 将于 2031 年进入木星轨道。不过，在此之前它将使用较小的推进器进行各种轨道修正。

问：JUICE 使命的目的是什么？

答：JUICE 的使命是研究木星及其冰冷卫星，了解它们的组成，调查其宜居性的潜力，并揭示有关太阳系形成和演化的见解。