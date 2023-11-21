关于 ESA JUICE 探测器木星之旅的新见解

欧洲航天局 (ESA) 的木星冰卫星探测器 (JUICE) 正在执行一项雄心勃勃的任务，研究木星及其三颗冰卫星——木卫三、木卫四和木卫二。 JUICE 探测器将利用地球和月球的双重重力辅助，将自身推向木星，这是历史性的首次。

JUICE 任务的最新里程碑最近发生了，探测器执行了一次关键的机动来改变其绕太阳的轨道。 这个复杂的 43 分钟燃烧使用了主发动机和探测器约 10% 的燃料储备。 这次演习对于为明年夏天的地月双重力辅助奠定基础是必要的。

ESA ESOC 任务控制中心的飞行动力学工程师 Julia Schwartz 强调了这次机动的重要性，并透露由于 JUICE 的重量相当大，它消耗了大量的燃料。 JUICE 的总重量约为 6000 公斤，是有史以来发射的最重的星际航天器之一。

重力辅助是一种利用行星引力场为航天器提供速度提升的技术。 然而，执行这样的辅助需要精确的时机、速度和轨迹。 JUICE必须在精确的时刻到达地月系统并遵循正确的路径才能从弹弓效应中受益。

虽然主要机动已完成，但仍需要进行第二次较小的机动，以确保 JUICE 处于地月重力辅助的正确轨道上。 这种由两部分组成的方法允许第二台发动机点火来纠正初始操作中的任何不准确之处。 2024 年 XNUMX 月，探测器的小型推进器将在接近地球期间执行最后的微调动作。

JUICE任务于四月成功发射，配备了先进的遥感、地球物理和现场仪器。 然而，由于地球和木星之间距离遥远，预计要到 2031 年才能对这颗气态巨行星及其卫星进行详细观测。

常见问题解答：

问：什么是果汁？

答：JUICE 是欧洲航天局的木星冰卫星探测器。

问：什么是双重力辅助？

答：双重力辅助是一种机动装置，其中 JUICE 探测器利用地球和月球的引力场将自身推向木星。

问：JUICE 任务的目的是什么？

答：JUICE 任务旨在研究木星及其三颗冰卫星——木卫三、木卫四和木卫二——以深入了解它们的组成和孕育海洋的潜力。