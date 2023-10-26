阿尔忒弥斯二号任务的欧洲服务舱集成：探索月球的关键一步

即将于 2024 年 2 月进行的阿尔特弥斯 II 任务正在获得动力，佛罗里达州肯尼迪航天中心的工程师们正在努力准备欧洲服务舱 (ESM2)，以便与猎户座载人舱集成。 ESMXNUMX 将在提供电力、水和模拟大气等基本资源方面发挥至关重要的作用，以确保四名宇航员在月球往返之旅中的舒适和安全。

为了促进集成过程，ESM2 最初连接到乘员模块适配器，形成猎户座服务模块 (OSM)。 这一关键步骤使工程师能够彻底测试集成模块，其中包括管道、电线、电池和电子设备。 在此阶段进行了两项关键测试，以确保 OSM 的可靠性和耐用性。

其中一项测试称为热循环测试，评估了 OSM 承受任务期间遇到的极端温度变化的能力。 与此同时，直接场声学测试 (DFAT) 的重点是评估 OSM 承受火箭升入太空过程中所经历的强烈振动的能力。

经过这些测试，OSM 已成功连接到猎户座乘员舱，形成用于阿耳忒弥斯 II 任务的完整猎户座飞行器。 连接是通过乘员舱隔热罩周围的六个点实现的，确保宇航员在重返地球大气层时的安全。 管道和电线不是穿过隔热罩，而是围绕它布线。

随着乘员舱和服务舱合二为一，下一个关键步骤是启动猎户座飞行器并彻底验证所有系统是否和谐运行。 此阶段允许欧洲和美国团队验证不同组件之间的无缝通信。

随着阿耳忒弥斯二号任务的准备工作继续进行，重点将很快转移到在猎户座飞行器上安装太阳翼，完成其组装。 随后，燃料箱将充满推进剂，阿耳忒弥斯二号火箭将被堆叠，猎户座将连接到发射中止系统——这是宇航员在发射过程中发生任何不可预见事件时的重要安全功能。

欧洲服务舱的集成标志着阿耳忒弥斯计划的一个重要里程碑，使人类距离探索月球又近了一步，并为未来的深空任务铺平了道路。

常见问题

1. 什么是欧洲服务模块（ESM2）？

欧洲服务模块（ESM2）是猎户座飞行器的一个组成部分，旨在为宇航员在太空任务期间提供必要的资源，例如电力、水和模拟大气。

2. 集成过程中主要进行哪些测试？

在集成过程中，需要进行两项关键测试：热循环测试和直接场声测试（DFAT）。 热循环测试确保模块能够承受极端的温度波动，而 DFAT 则评估其在火箭上升过程中的抗振能力。

3. 船员舱和服务舱如何连接？

乘员舱和服务舱通过乘员舱隔热罩周围的六个点连接。 管道和电线布设在隔热罩周围，以确保宇航员在重返地球大气层时的安全。

4. 发射中止系统的目的是什么？

发射中止系统是与猎户座飞行器相关的一项重要安全功能。 它可以在发射过程中发生爆炸或偏离计划轨道时确保宇航员的安全。

5. 阿尔忒弥斯二号任务的意义是什么？

阿尔忒弥斯二号任务是阿尔忒弥斯计划的一个重要里程碑，旨在将宇航员送上月球。 它是未来深空探索任务的垫脚石。