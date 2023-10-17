木星卫星欧罗巴的新发现：二氧化碳、海洋和热量

詹姆斯·韦伯望远镜的观测揭示了木星卫星木卫二表面存在二氧化碳 (COXNUMX)。 这一发现为月球的成分和支持生命的潜力提供了令人着迷的可能性。 二氧化碳可能源自外部，但也有可能是通过覆盖木卫二表面的厚冰层渗透出来的。 此外，二氧化碳的存在表明冰层下存在全球海洋。

对于二氧化碳的起源有两种解释：它可能溶解在木卫二的海洋中，类似于地球上的海洋； 或者它可能是有机化合物分解的副产品，例如氨基酸或其他碳化合物。 二氧化碳的沉积集中在一个名为塔拉地区的地区，而且是相对较新的地区。 然而，木卫二的表面条件使得二氧化碳无法长期存在。

与土星的卫星土卫二不同，欧罗巴没有常见的间歇泉喷发，无法对溶解盐进行光谱分析。 尽管如此，科学家们相信木卫二，以及木星的卫星木卫三和土卫二，在其表面下有一个全球性的液体海洋。 全球液态海洋还有其他潜在候选者，例如木卫四、土卫六、海卫一、土卫一以及矮行星谷神星和冥王星。 然而，需要更多数据来证实这些怀疑。

围绕木星运行的伽利略探测器在 25 年前就提供了木卫二上存在全球海洋的早期迹象。 月球冰面的详细照片显示了冰筏和冰碎片，这些冰碎片似乎在随机位置重新冻结。 这表明冰盖相对较薄，可能只有几公里厚。 冰层下方是深海，估计深度为 80 至 150 公里，其水量可能是地球海洋的两到三倍。

木卫二上液态海洋的存在意味着热源的存在。 这些热量可能是由木星施加的引力压力产生的，从而引起潮汐力。 像木卫一、木卫二和木卫三这样的卫星受到潮汐力的影响并表现出轨道共振。 这种现象使它们的轨道变形，使它们更加偏心并在内部产生热量。 尤其是木卫一，由于岩石的摩擦，火山活动频繁，在任何特定时间都有超过 150 个活跃的火山口。

木卫二也经历了类似但不太强烈的影响，使其地下海洋保持液态。 2012年，哈勃望远镜探测到了木卫二南极的水蒸气排放，这是伽利略探测器没有探测到的。 伽利略号上的磁力计还通过检测木星磁场中由月球内部电流引起的微小异常，为发现木卫二海洋做出了贡献。 这表明地下海洋中存在溶解盐。

木卫二的冰壳将其表面与岩石内部“脱钩”，在表面观察到的裂缝可能是潮汐运动造成的伤痕。 伽利略探测器拍摄的光谱表明存在硫酸钙和硫酸镁。 然而，与木卫三相比，这种影响要弱得多，木卫三是一颗更大的卫星，拥有自己隐藏的海洋和由铁和镍组成的金属核心。

总体而言，最近对木卫二的观测和发现为木星卫星上存在生命维持条件的潜力提供了进一步的证据。 需要进一步的探索和研究来解开这个有趣天体的谜团。

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