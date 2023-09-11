测试康普茶文化的空间弹性

欧洲航天局正在对康普茶文化进行测试，以确定它们在太空中的适应能力以及支持人类在月球和火星上存在的潜力。 这些文化以其发酵特性和健康益处而闻名，能够在地球上恶劣的环境中生存，使它们成为太空探索的有趣课题。

这些实验是使用国际空间站的暴露设施进行的，样品暴露在宇宙辐射和模拟的火星条件下。 一项引人注目的发现是，一种名为蓝细菌的微生物即使在暴露于宇宙辐射和铁离子（众所周知，宇宙辐射和铁离子会造成广泛的损伤）之后也能够修复其 DNA 并恢复细胞分裂。 人们相信，sulA 基因这一特定基因在阻止细胞分裂直至 DNA 损伤得到修复方面发挥着至关重要的作用。

此外，实验表明，细胞簇为较小的物种提供了微栖息地，使它们能够在提供保护的较大细胞群内的空间中“搭便车”。 这对于理解细胞簇和生物膜如何抵御太空极端条件并防止太空任务期间的污染具有重要意义。

除了探索太空定居支持的潜力之外，康普茶文化还可以作为一种有价值的辐射模型。 通过研究这些微生物如何对辐射做出反应，科学家可以深入了解增强人类健康并为宇航员制定辐射防护策略。

研究人员设想，由于这些文化能够产生氧气并发挥生物工厂的作用，因此未来可以在月球和火星上培养这些文化。 它们在未来的太空任务和载人太空探索工作中的利用可以显着提高这些努力的可持续性。

总体而言，在太空中测试康普茶培养物为微生物的恢复能力及其在支持人类在地球以外长期存在的潜在应用提供了有希望的见解。

定义：

– 康普茶：一种以其健康益处而闻名的发酵茶饮料。

– 韧性：承受困难条件并从中恢复的能力。

– 生物膜：在表面形成保护层的微生物群落。

– 宇宙辐射：来自外太空的高能粒子。

– 火星条件：模拟火星环境的条件。

– SulA 基因：调节细胞分裂以应对 DNA 损伤的基因。

– 行星保护：防止天体之间污染的协议。

– 蓝藻：一种能够进行光合作用的细菌。

– 微栖息地：较大生态系统内的小规模栖息地。

– 辐射模型：用于研究辐射对生物体影响的系统。

来源：

– 康普茶文化经过空间弹性测试。 （欧空局）

– 行星保护。 （欧空局）