世界最大射电望远镜的新型电子设备比月球上的手机更安静

目前正在西澳大利亚建造的平方公里阵列（SKA）低频望远镜将成为世界上最大、最灵敏的射电望远镜。 然而，它的敏感性也使其容易受到人造无线电波源的干扰。 为了解决这个问题，国际射电天文学研究中心 (ICRAR) 的工程师开发了一种名为“智能盒”的新型电子设备。

SMART 盒旨在为 SKA Low 望远镜的天线供电，而不会发射大量电磁辐射。 这些设备由无线电静音组件制成，并采用特殊包装，发出的辐射甚至比放置在月球表面的手机还要少。 这种无线电安静度对于减少干扰和确保望远镜能够探测到来自宇宙深处的微弱无线电信号至关重要。

经过数十年的准备工作，SKA望远镜于2022年XNUMX月开始建造。 该项目包括两个望远镜站点，西澳大利亚专注于最低频率的无线电波，南非则专注于更长的波长。 一旦建成，SKA 望远镜将彻底改变我们对宇宙的理解，并能够以前所未有的细节研究宇宙的演化和神秘现象。

为了保护敏感天线免受干扰，望远镜周围设有无线电静区，对移动电话和无线电发射器的使用进行严格控制。 此外，ICRAR 开发的这些低辐射电子设备将确保天文台站点免受潜在的内部干扰。

SKA 望远镜代表着射电天文学的一个重要里程碑，将为我们提供对宇宙的宝贵见解。 其巨大的灵敏度和先进的技术将使天文学家能够观察从模糊区域逸出的无线电波，揭示宇宙的隐藏方面并增强我们的科学知识。

来源：

– Space.com 文章：“世界上最大射电望远镜的新型电子设备比月球上的手机更安静”

– 平方公里阵列天文台 (SKAO) 网站：https://www.skatelescope.org/