研究人员开发出更坚韧的陶瓷，具有更强的抗裂性

加州大学圣地亚哥分校的研究人员在陶瓷开发方面取得了突破，创造出了更坚韧、更耐开裂的材料。 通过使用外壳中具有更多价电子的金属原子的组合，研究人员找到了一种提高陶瓷处理更高水平的力和应力的能力的方法。

陶瓷以其卓越的性能而闻名，例如耐高温、耐腐蚀和耐磨以及保持轻质外形的能力。 这些特性使陶瓷适合各种应用，包括航空航天部件和保护涂层。 然而，它们的脆性一直是一个主要缺点，因为它们在压力下很容易断裂。

科学家们将研究重点放在一类称为高熵碳化物的陶瓷上，这种陶瓷具有无序的原子结构，由与元素周期表第四、第五和第六列的多种金属元素结合的碳原子组成。 研究发现，第五和第六列的金属，如钛、铌和钨，由于其价电子数量较多，对于提高陶瓷的韧性至关重要。

价电子是原子最外层电子，参与与其他原子的键合。 通过使用具有更多价电子的金属，研究人员能够提高陶瓷在机械负载和应力下的抗开裂性。 与金属类似，陶瓷表现出更具延展性的行为，这意味着它们在断裂之前可以经历更多的变形。

通过计算模拟以及实验制造和测试，研究小组发现了两种具有出色抗裂性的高熵碳化物。 这些材料在受到机械载荷或应力时能够变形或拉伸，而不是表现出陶瓷典型的脆性反应。 材料内的键重新组织，以桥接材料被刺穿或拉开时形成的原子大小的开口，从而抑制裂纹的形成。

现在的挑战是扩大这些坚韧陶瓷的生产规模以用于商业应用。 这一突破有可能彻底改变依赖高性能陶瓷材料的各个行业，从航空航天到生物医学。 陶瓷的高韧性也为极端应用打开了大门，例如高超音速飞行器的前缘，它们可以保护重要部件并使飞行器能够更好地承受超音速飞行。

这项工作得到了瑞典研究委员会、功能纳米材料能力中心、Olle Engkvist 基金会、加州大学圣地亚哥分校纳米工程系材料研究中心、国防科学与工程研究生奖学金计划、ARCS 基金会和欧瑞康集团的支持。

来源：

– 来源文章：“研究人员开发出具有增强抗裂性的坚韧陶瓷” – 加州大学圣地亚哥分校

– 陶瓷的定义：Britannica.com

– 价电子的定义：Chemistry LibreTexts