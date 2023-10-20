开发出控制量子材料中电子流的新方法

宾夕法尼亚州立大学的研究人员开发了一种电方法来控制量子材料中电子流的方向，这可能会导致电子设备和量子计算机的进步。 该方法在具有量子反常霍尔（QAH）效应的材料中得到了验证，其中电子沿着材料边缘的流动不会损失能量。 这种效应发生在被称为 QAH 绝缘体的材料中，这种绝缘体是仅在其边缘传导电流的拓扑绝缘体。 研究人员发现，向 QAH 绝缘体施加电流脉冲可以改变电子流的方向。 这种控制电子流的能力对于优化量子技术中的信息传输和存储至关重要。

以前改变电子流方向的方法依赖于外部磁铁，这对于智能手机等小型设备来说不切实际。 新的电气方法提供了更方便、更高效的解决方案。 研究人员通过增加施加电流的密度来优化 QAH 绝缘体，产生非常高的电流密度，从而改变磁化方向和电子传输方向。 量子材料从磁控制到电子控制的转变类似于传统记忆存储中发生的转变，其中磁铁被新技术中的电子方法取代。

研究团队还提供了对其方法的理论解释。 他们目前专注于使电子在其路径上暂停并展示较高温度下的 QAH 效应。 长期目标是在技术更相关的温度下复制 QAH 效应。 该研究由陆军研究办公室、空军科学研究办公室和国家科学基金会资助，并得到宾夕法尼亚州立大学纳米科学材料研究科学与工程中心以及戈登和贝蒂摩尔基金会的 EPiQS 计划的额外支持。

资料来源：宾夕法尼亚州立大学

定义：

– 量子反常霍尔 (QAH) 效应：电子沿材料边缘流动不会损失能量的现象。

– QAH 绝缘体：表现出 QAH 效应的材料，是一种仅在其边缘传导电流的拓扑绝缘体。

– 拓扑绝缘体：内部是绝缘体，但由于其独特的电子能带结构而在其表面或边缘可以导电的材料。

来源：

– 宾夕法尼亚州立大学（未提供 URL）