威尔士预防跌倒和教育的重要性

在威尔士，预防跌倒正在成为公共卫生举措的一个重点。 在威尔士国家跌倒预防工作组的帮助下，Age Cymru 等组织正在努力提高儿童和成人的认识并教育他们如何识别和预防跌倒风险。

80 岁的 Euronwydd Godwin 从楼梯上摔下来导致肺部刺穿、脑血栓和多处骨折。 在昏迷了一个多月后，她决心在护理与维修中心的支持下重新获得独立，护理与维修中心为她提供了必要的小工具来帮助她独立生活。

据国家跌倒和虚弱临床负责人英格·辛格 (Inger Singh) 博士介绍，威尔士有 4,000 多例髋部骨折和 20,000 多例骨头骨折。 这些伤害不仅对个人产生重大影响，而且给医疗服务带来负担。 然而，随着骨折联络服务的引入，后续骨折的风险可以降低 35-40%。

预防跌倒的一大挑战是克服与承认跌倒相关的耻辱。 为了解决这个问题，Age Cymru 正在与威尔士各地的学校合作，教育儿童了解跌倒的风险以及如何帮助预防家庭事故。 通过互动网页和识别典型家庭中的危险等练习，孩子们正在学习宝贵的技能，以确保自己和亲人的安全。

威尔士一直在努力预防跌倒，但近年来已经取得了进展。 目标是确保威尔士各地都能获得骨折联络服务和早期干预，以减少未来骨折的可能性。

资料来源：BBC 威尔士