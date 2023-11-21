二氧化碳减排新突破：锡基催化剂实现乙醇高效生产

在最近的一项突破性发现中，科学家们开发出了一种锡基催化剂，能够通过还原二氧化碳有效生产乙醇。 这代表了可再生能源技术领域的重大进步，并为减少二氧化碳排放的努力带来了巨大希望。

电化学二氧化碳还原反应（CO2RR）是将二氧化碳转化为碳基燃料的一种备受追捧的方法。 液体燃料（例如乙醇）的生产由于其高能量密度和易于储存而特别受欢迎。 然而，CC 偶联途径的操纵提出了重大挑战，阻碍了该领域的进展。

由教授领导。 中国科学院大连化学物理研究所的张涛和黄彦强研究小组在这一领域取得了重大突破。 他们开发了一种名为 SnS2@Sn1-O3G 的锡基催化剂，该催化剂在将二氧化碳转化为乙醇方面表现出卓越的效率。 该催化剂在-2 VRHE下法拉第效率高达82.5%，几何电流密度为0.9 mA/cm17.8，显示出大规模应用的巨大潜力。

SnS2@Sn1-O3G催化剂是通过SnBr2和硫脲在三维碳泡沫上的溶剂热反应制备的。 它由 SnS2 纳米片和原子分散的 Sn 原子 (Sn1-O3G) 组成，这对其催化活性至关重要。

通过机理研究，研究人员发现催化剂的Sn1-O3G组分在促进CC键的形成方面发挥着关键作用。 通过吸附 *CHO 和 *CO(OH) 中间体，促进甲酰基和碳酸氢根基团的偶联，从而产生乙醇。 同位素标记的反应物还表明，最终乙醇产品中的碳原子来自甲酸和二氧化碳。

这项开创性的研究为乙醇的合成开辟了新的可能性，并为操纵二氧化碳还原途径以获得所需的产品提供了有价值的策略。 研究结果发表在著名的科学杂志《自然能源》上，进一步证明了这一突破的重要性。

常见问题解答：

问：新开发的催化剂有何意义？

答：锡基催化剂能够通过减少二氧化碳来高效生产乙醇，为可再生能源技术提供了一种有前途的解决方案。

问：催化剂如何发挥作用？

答：催化剂通过吸附特定中间体并促进它们的偶联来促进CC键的形成，从而产生乙醇。

问：这一突破的潜在应用是什么？

答：这一突破为大规模合成乙醇开辟了新的可能性，并为操纵二氧化碳减排途径以获得所需的产品结果提供了见解。

问：我在哪里可以找到有关该研究的更多信息？

答：研究成果已发表在科学杂志《自然能源》上。 [期刊链接（如果有）]