解开南极洲的奥秘：研究涡流对南极绕极流的影响

本周，一支雄心勃勃的科学考察队踏上了探索南极绕极流（ACC）“泄漏”中心的旅程。 ACC被称为世界上最强的洋流，在保护冰冷的大陆免受温暖海水影响方面发挥着至关重要的作用。 然而，由于科学家怀疑涡流（与水流方向相反的水漩涡结构）可能成为热量渗透到该地区的门户，因此引起了人们的担忧。

在 CSIRO 和澳大利亚南极计划合作伙伴的领导下，一支专门的科学团队已登上 CSIRO 研究船调查号起航，调查这些潜在的“门户”并收集有价值的数据，以了解这些泄漏发生的原因。 在接下来的五周内，该团队将从霍巴特向南出发，部署最先进的观测设备，并以 12 小时轮班的方式全天候工作。

此次探险将使用自主深海滑翔机，对深度达 1000 米的水柱进行采样。 这些滑翔机由船上驾驶或远程操作，可以深入了解海洋内精细尺度特征的复杂结构。 此外，浮动系泊系统（称为高系泊系统）配备 35 台仪器，可测量盐度、温度、氧气和水流。 该系统将在研究中心的中心固定运行 18 个月。 此次航行还将利用 Argo 浮标、电导率、温度和深度传感器 (CTD) 来收集各种水特性的数据。

在这艘船深入探索海洋奥秘的同时，这次开创性探险的另一个组成部分涉及新发射的地表水和海洋地形 (SWOT) 卫星。 这颗卫星由美国宇航局和法国航天局联合开发，通过高分辨率测量提供了前所未有的海洋动力学视图。 SWOT 卫星使科学家能够观察脱离大漩涡的精细尺度特征，为了解海洋的复杂运作提供宝贵的见解。

这项研究的影响远远超出了科学领域。 随着海冰缩小至创纪录的低点，南极洲正在经历前所未有的变化，了解这些复杂的相互作用至关重要。 海冰是重要的缓冲区，可以反射阳光并防止陆地冰融化到海洋中，海冰的减少可能会严重影响全球海平面。 通过参加巴黎冰川和极地呼吁，澳大利亚表明了其应对气候变化并调查其对地球最南端影响的承诺。

常见问题解答：

问：什么是南极绕极流（ACC）？

答：ACC 是世界上最强的洋流，从东向西围绕南极洲流动，充当抵御温暖海水的屏障。

问：什么是涡流？

答：涡流是水的漩涡，其运动方向与水流相反。

问：为什么研究涡流对 ACC 的影响很重要？

答：科学家怀疑涡流可能成为热量渗透南极地区的门户，可能导致冰川融化并导致海平面上升。

问：这次探险使用了哪些工具和设备？

答：这次探险涉及使用自主深海滑翔机、浮动系泊系统、Argo 浮标以及电导率、温度和深度传感器 (CTD) 来收集水特性数据。

问：SWOT卫星的意义是什么？

答：新发射的 SWOT 卫星提供了海洋动力学的高分辨率测量，使科学家能够观察以前无法观察到的精细尺度特征，有助于更好地了解海洋的复杂运作。