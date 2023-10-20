科学家在北极熔岩中发现高浓度氦气，表明地核正在泄漏

科学家们有了一个有趣的发现，可能暗示地核发生泄漏。 在北极群岛巴芬岛 3 万年前的熔岩流中发现了高浓度的氦 62 (³He)，这是一种稀有同位素。 这一发现挑战了地核（位于地球中心的一个巨大的铁水球）是被封装和隔离的信念。

通常，“他在岩石中发现的物质来源于地球存在早期阶段受到太阳轰击的物质。 由于地球产生的氦气不多，而且由于太阳辐射而逃逸到太空的氦气也很少，因此今天在岩石中发现高含量的这种同位素是不寻常的。 大多数富含He的岩石都可以追溯到地幔。

他在巴芬群岛的熔岩橄榄石中发现的“他”的含量远远超出了科学家们认为的可能水平。 地幔不断释放熔岩并吸收部分地壳，随着时间的推移，自然会失去一些最初保存的“He”。 然而，如果岩石中氦的含量超过一定限度，则表明氦来自不同的来源。

这一发现促使研究人员考虑氦气是否可能源自地核。 这挑战了之前的认识，即地球的核心和外层，包括地幔和地壳，化学性质稳定，并且它们之间不会转移物质。 如果这一发现成立，则表明我们星球的深层内部比之前想象的更具活力，元素在地球的金属核心和岩石部分之间移动。

目前正在进行进一步的调查，以确定氦以外的元素是否也从地核逸出，以及这些元素如何以及何时迁移到地球的岩石成分中。 这项开创性的研究揭示了我们星球的复杂性和动态性，并有可能改变我们对其内部过程的理解。

来源：

–《自然》（30 年 2021 月 XNUMX 日）