来自地球的高能电子与月球上水的形成有关

夏威夷大学马诺阿分校的行星研究人员最近领导的一项研究揭示了有关月球水起源的突破性发现。 研究人员发现，地球等离子体片中的高能电子在月球表面的侵蚀过程中发挥着重要作用，可能有助于水的形成。 他们的发现发表在《自然天文学》杂志上。

月球上水的浓度和分布对于了解月球的形成和发展至关重要。 此外，这一发现可能有助于揭示月球永久阴影区域中发现的水冰的起源。

地球的磁场被称为磁层，保护我们的星球免受太空天气和太阳有害辐射的影响。 太阳风和磁层之间的相互作用产生了一条细长的磁尾，称为等离子体片，其中含有高能电子和离子。 这些粒子可能来自地球和太阳风。

先前的研究重点是太阳风中的高能离子对月球等天体的空间风化的影响。 然而，这项新研究强调了来自地球的高能电子在月球表面侵蚀过程中的作用。 研究人员分析了印度月船一号任务期间从月球矿物学绘图仪获得的遥感数据，以研究月球穿过地球磁尾时水形成的变化。

令人惊讶的是，观测结果表明，地球磁尾中水的形成与月球在磁尾外部时受到太阳风轰击时相似。 这表明可能存在与太阳风不直接相关的额外形成过程或新水源。 研究人员推测，高能电子的辐射可能是造成这些效应的原因。

地球和月球在水形成和表面演化方面的联系仍未完全了解。 进一步的研究，包括美国宇航局阿耳忒弥斯计划下的月球任务，将有必要监测月球穿过地球磁尾的各个阶段的等离子体环境和月球极地表面的水存在。

来源：

– 夏威夷大学马诺阿分校，自然天文学