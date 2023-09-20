为地震做准备：您需要了解什么

概要：

地震可能会意外发生并造成重大损害和人员伤亡。 虽然美国的某些地区发生地震的风险较高，但每个人都必须做好准备。 本文概述了地震准备工作以及尽量减少地震影响所需采取的重要步骤。

地震可能发生在任何地方，美国的一些地区，包括阿拉斯加、加利福尼亚、夏威夷、俄勒冈、波多黎各、华盛顿和密西西比河谷，被认为是高风险地区。 然而，对于所有地区的个人来说，为可能发生的地震做好准备至关重要。

地震准备工作的第一步是制定应急计划。 这包括在您的家中或工作场所确定安全的地方，以便您在地震期间可以躲避。 教育您自己和您的家人在地震中该怎么做，例如“趴下、掩护和抓住”，其中包括趴在地上，在坚固的家具下寻找掩护，然后抓住直到震动停止。

准备好应急包也很重要。 该套件应包括基本用品，例如水、不易腐烂的食物、急救箱、手电筒、电池和电池供电的收音机。 此外，请考虑固定在地震期间可能掉落并造成伤害的重型家具和物体。

定期检查您的房屋是否存在地震期间可能造成危险的结构漏洞，例如墙壁或地基的裂缝。 如果您怀疑有任何结构性问题，请寻求专业建议。

最后，随时了解您所在地区的地震活动。 利用当地新闻媒体、地震监测网站和移动应用程序等资源接收更新和警报。 熟悉社区的疏散路线和紧急避难所。

总之，无论您住在哪里，为地震做好准备都至关重要。 通过制定应急计划、组装应急包、保护周围环境并随时了解情况，您可以最大程度地减少地震的影响并保护自己和亲人。

定义：

– 地震：地面突然剧烈震动，通常由地球表面下方的构造板块运动引起。

– 应急计划：紧急情况下应遵循的一套准则和程序。

– 应急包：紧急情况下所需的基本用品和资源的集合。

– 疏散路线：紧急情况下用于安全离开某个区域的预先确定的路线。

来源：

– “为地震做准备。” 联邦紧急事务管理局。