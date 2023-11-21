地球通过激光通信接收突破性的深空信息

地球与深空取得了联系，这是天基通信的突破性成就。 NASA 的 Psyche 飞船配备了实验性光通信系统，已成功将信息从近 10 万英里之外的地方传回地球，大约是地球与月球之间距离的 40 倍。 这一重要的里程碑标志着有史以来最远的光通信演示。

NASA 深空光通信 (DSOC) 实验的主要目标是为未来的太空任务提供以更高速率传输数据的能力。 通过使用近红外激光器，DSOC 的目标是实现比当前航天器中使用的最先进射频系统高 10 至 100 倍的数据传输速率。 近红外光的使用允许更紧凑的波，使地面站能够接收更多的数据。

这次成功的测试涉及一个天文台向天空发射激光束，该激光束被普赛克航天器接收作为指向参考。 然后航天器将自己的激光引导回地球。 该信号由称为光子的光粒子组成，由圣地亚哥县的接收天文台解码。 尽管在测试期间近红外光子从 Psyche 传播到地球大约需要 50 秒，但在最远的距离上，整个旅程预计需要大约 20 分钟。

激光通信的这一突破为未来的太空任务开辟了新的可能性。 它可以使航天器能够传输高质量的图像，甚至有可能从深空实时传输视频。 NASA 的愿景包括利用光通信为火星上的宇航员提供视频通信的能力。 DSOC 的成功为太空探索数据更加丰富的未来铺平了道路。

常见问题解答：

问：NASA DSOC 实验的主要目标是什么？

答：主要目标是为未来的 NASA 任务提供以更高速率传输数据的工具。

问：近红外光如何促进更高的数据传输速率？

答：近红外光可以将数据打包成更紧密的波，使地面站能够接收更多数据。

问：最近的测试有何意义？

答：最近的测试标志着光通信首次在月球以外进行演示。

问：这项突破性技术的潜在应用是什么？

答：这一突破可以实现从深空传输更高质量的图像甚至实时视频。