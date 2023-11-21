太空通信新突破：心灵飞船发射激光

美国国家航空航天局（NASA）最近取得了一项突破性成就，在太空通信领域取得了前所未有的成就。 他们成功地将激光从距离地球约 10 万英里的 Psyche 宇宙飞船发射到南加州。 这一里程碑事件标志着推进太空探索的重要一步，特别是在未来载人火星任务方面。

NASA 的深空光通信 (DSOC) 项目负责在短短 50 秒内将编码有测试数据的红外激光发送到很远的距离。 激光是从无人驾驶的 Psyche 航天器发射的，该航天器于 XNUMX 月份发射升空，目前正在前往调查火星和木星之间小行星带中一颗金属彗星的途中。 加州理工学院帕洛玛天文台的海尔望远镜接收到了激光，这使其成为迄今为止最远的光通信演示。

NASA 技术演示总监 Trudy Kortes 强调了这一成就对于为深空探索铺平道路的重要性。 通过实现这一“第一缕曙光”，科学家和工程师正在开发更高数据速率的通信，以传输科学信息、高清图像和流视频。 这些进步至关重要，因为美国宇航局将目光投向将人类送上火星，这被认为是人类的下一个重大飞跃。

虽然激光束传播了令人难以置信的距离，但重要的是要注意这不是外星通信。 尽管有科幻小说的幻想，但在这一历史性事件中并没有与外星生命接触。

常见问题解答：

问：NASA 的激光束传播了多远？

答：激光束是从距离地球 10 万英里的 Psyche 宇宙飞船发射到南加州的。

问：深空光通信（DSOC）项目的目的是什么？

答：DSOC项目旨在开发用于太空探索的高速光通信，实现地球和航天器之间大量数据的传输。

问：这项成果的意义是什么？

答：这一成就代表了增强太空通信能力的重要一步，这对于未来载人火星任务和其他深空探索任务至关重要。