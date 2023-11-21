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太空通信新突破：心灵飞船发射激光

By曼波布雷西亚

Nov 21, 2023
太空通信新突破：心灵飞船发射激光

美国国家航空航天局（NASA）最近取得了一项突破性成就，在太空通信领域取得了前所未有的成就。 他们成功地将激光从距离地球约 10 万英里的 Psyche 宇宙飞船发射到南加州。 这一里程碑事件标志着推进太空探索的重要一步，特别是在未来载人火星任务方面。

NASA 的深空光通信 (DSOC) 项目负责在短短 50 秒内将编码有测试数据的红外激光发送到很远的距离。 激光是从无人驾驶的 Psyche 航天器发射的，该航天器于 XNUMX 月份发射升空，目前正在前往调查火星和木星之间小行星带中一颗金属彗星的途中。 加州理工学院帕洛玛天文台的海尔望远镜接收到了激光，这使其成为迄今为止最远的光通信演示。

NASA 技术演示总监 Trudy Kortes 强调了这一成就对于为深空探索铺平道路的重要性。 通过实现这一“第一缕曙光”，科学家和工程师正在开发更高数据速率的通信，以传输科学信息、高清图像和流视频。 这些进步至关重要，因为美国宇航局将目光投向将人类送上火星，这被认为是人类的下一个重大飞跃。

虽然激光束传播了令人难以置信的距离，但重要的是要注意这不是外星通信。 尽管有科幻小说的幻想，但在这一历史性事件中并没有与外星生命接触。

常见问题解答：

问：NASA 的激光束传播了多远？

答：激光束是从距离地球 10 万英里的 Psyche 宇宙飞船发射到南加州的。

问：深空光通信（DSOC）项目的目的是什么？

答：DSOC项目旨在开发用于太空探索的高速光通信，实现地球和航天器之间大量数据的传输。

问：这项成果的意义是什么？

答：这一成就代表了增强太空通信能力的重要一步，这对于未来载人火星任务和其他深空探索任务至关重要。

By 曼波布雷西亚