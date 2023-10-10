年轮显示极端太阳风暴的证据可能会摧毁当今的文明

根据对法国阿尔卑斯山发现的古老树木年轮的分析，科学家发现了大约 14,300 年前发生的极端太阳风暴的证据。 年轮中发现的放射性碳含量激增表明，这是科学家有记录以来最大的太阳风暴。

如果今天发生类似的事件，可能会给人类文明带来灾难性的后果。 电网可能会中断数月，导致大范围停电并削弱我们的基础设施。 卫星等通信系统可能会永久损坏，从而无法使用。 宇航员还将面临严重的辐射风险。

这一发现对未来提出了警告，强调了极端太阳风暴对地球的潜在影响。 为了保护我们自己免受类似事件的影响，需要进一步研究以了解它们如何以及为何发生。 科学家们已经确定了九次极端太阳风暴，其中包括发生在公元 993 年和公元 774 年的那些。 然而，新发现的风暴的威力是那些风暴的两倍。

研究这些太阳风暴具有挑战性，因为它们只能间接了解。 自 17 世纪以来，对太阳活动的直接仪器测量才成为可能。 从树木年轮和极地冰芯获得的放射性碳测量提供了对遥远过去太阳行为的最佳见解。

科学家观察到的最著名的太阳风暴是 1859 年的卡林顿事件。然而，新发现的风暴和其他三宅事件的威力要强得多。 三宅事件是通过分析古树化石并研究其中存在的放射性碳来确定的。

这项研究强调了制定战略以保护我们的基础设施和技术免受极端太阳风暴破坏性影响的紧迫性。 通过了解太阳的行为及其引发这些事件的潜力，我们可以采取措施减轻它们对我们现代生活方式造成的风险。

来源：

– “亚化石树中 14,300 cal yr BP 的放射性碳峰值提供了晚冰期期间全球碳循环的脉冲响应函数” – 英国皇家学会哲学汇刊 A：数学、物理和工程科学