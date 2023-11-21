新发现解释了矮星系中更高的恒星形成率

密歇根大学研究人员进行的一项新研究揭示了一个有趣的现象，即与大质量星系相比，演化程度较低的矮星系中恒星形成率更高。 发表在《天体物理学杂志》上的研究结果表明，原始矮星系在吹出恒星形成区域积聚的气体方面经历了显着的延迟，从而允许在更长的时间内形成更多的恒星。

主要作者、密歇根大学本科生研究员米歇尔·杰克门 (Michelle Jecmen) 解释说：“当恒星变成超新星时，它们会产生和释放金属，从而污染环境。 我们认为，在低金属丰度（相对未受污染的星系环境）下，强超级风的开始会延迟一千万年，这反过来又会导致更高的恒星形成。”

该研究表明，哈勃音叉图根据星系的特征对星系进行分类，为这一现象提供了重要的见解。 巨大的星系以其圆形和丰富的恒星为特征，已经消耗了所有的气体并停止了恒星的形成。 螺旋星系位于音叉的尖齿上，具有气体和致密旋臂，是恒星形成的地方。 尖齿的末端是进化程度最低、最小的星系。

资深作者、密歇根大学天文学家莎莉·奥伊 (Sally Oey) 表示：“这些矮星系拥有真正的恒星形成区域。 关于为什么会出现这种情况，有一些想法……这些星系很难阻止恒星形成，因为它们不会吹走气体。”

除了揭示矮星系中恒星形成率较高的原因之外，这项研究还揭示了一个令人兴奋的次要含义。 在原始矮星系中观察到的强超级风延迟了一千万年，为天文学家提供了一个独特的机会来研究宇宙黎明（大爆炸后不久）的情景。

当气体聚集在一起并在这些低金属丰度矮星系中形成间隙时，紫外线辐射可以通过这些间隙逸出，类似于“栅栏”模型的概念。 这一点尤其重要，因为紫外线辐射在氢电离中起着至关重要的作用，氢电离是大爆炸后发生的一个过程，导致宇宙变得透明。 这种对早期宇宙现象的新认识为数十亿年来星系的形成和演化提供了宝贵的见解。

在一项相关研究中，研究人员使用哈勃太空望远镜调查了附近一个名为 Mrk 71 的矮星系。这项研究的观测证据强化了超级风的延迟，证实了 Jecmen 的最初设想。

这些发现的意义延伸到我们对詹姆斯·韦伯太空望远镜在宇宙黎明期间观察到的星系的理解。 奥伊认为，关于这些发现的后果还有很多东西需要了解，它们有可能重塑我们对宇宙及其起源的理解。

常见问题解答

什么是矮星系？

矮星系比同类星系更小、质量更小，通常具有缺乏圆形形状和更少恒星的特征。 它们被认为进化程度较低，为星系形成的早期阶段提供了深入的见解。

什么是哈勃音叉图？

哈勃音叉图是根据星系特征对星系进行分类的系统。 它包括三种主要类型：椭圆形、螺旋形和不规则形。 它帮助天文学家对宇宙中各种星系进行分类和理解。

什么是宇宙黎明？

宇宙黎明是指大爆炸之后宇宙从不透明转变为透明的时期。 它的标志是氢的电离，这是一个由紫外线辐射促进的过程。

什么是詹姆斯韦伯太空望远镜？

詹姆斯·韦伯太空望远镜（JWST）是未来的天基观测站，将接替哈勃太空望远镜。 它旨在研究恒星、星系和行星系统的形成，并调查宇宙的起源。 由于其先进的能力，JWST 将提供对宇宙黎明等宇宙现象前所未有的见解。