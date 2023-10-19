空气中粉尘量增加，联合国呼吁加强沙尘暴与气候变化研究

联合国报告称，2022年全球空气中沙尘量将增加。这一增加归因于非洲中西部、阿拉伯半岛、伊朗高原和中国西北部等多个地区的排放量增加。 联合国世界气象组织（WMO）呼吁对气候变化如何加剧沙尘暴热点进行更多研究。

根据世界气象组织的《气载沙尘公报》，气温升高、干旱、蒸发增加和土地管理不善等人类活动导致沙尘暴的发生。 这些活动降低了土壤湿度，为沙尘暴的形成创造了有利条件。

世界气象组织年度报告审查了沙尘暴的发生率和危害及其对社会的影响。 报告显示，2022年全球沙尘表面年平均浓度略高于2021年。去年这一数字为每立方米13.8微克，而2021年为每立方米13.5微克。

报告强调，每年约有 2,000 亿吨灰尘进入大气，影响空气质量，使数千公里外地区的天空变暗。 这些沙尘暴对经济、生态系统、天气和气候产生重大影响。 虽然有些灰尘是自然现象，但很大一部分是由于水和土地管理不善造成的。

值得注意的是，公报详细列出了2022年的三起重大事件。3,500月份，北非西班牙和葡萄牙上空发生了异常沙尘暴，每小时峰值浓度超过每立方米50微克，远远超过欧盟每日XNUMX微克的限值。 XNUMX月，中东和美国东部经历了严重的沙尘暴，影响了能见度和农田。

世界气象组织主席佩特里·塔拉斯强调了沙尘暴对健康、交通和农业的不利影响，并强调需要进一步研究沙尘暴与气候变化之间的关系，而这一关系相对而言尚未得到探索。 世界气象组织呼吁在全球范围内实施天气灾害早期预警系统，并将沙尘暴预报技能和预警服务相结合，以减轻气候变化日益恶化的影响。

来源：

– 联合国世界气象组织（WMO）

– WMO 气载尘埃公告