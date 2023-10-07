BlueWalker 3 卫星对天文学的影响：新发现和担忧

最近发表的《自然》论文揭示了 BlueWalker 3 卫星对天文学的详细影响。 这颗卫星于 2022 年 130 月发射，被发现是夜空中最亮的物体之一，引发了人们对其对天文观测影响的担忧。 该论文提供了为期 XNUMX 多天的国际观测活动的数据，旨在评估卫星的亮度变化和废弃硬件的可见度。

观测结果显示，BlueWalker 3的亮度在其天线阵列完全展开后显着增加，随后几周出现波动。 该论文还在变化的亮度和其他因素之间建立了联系，例如卫星在地平线以上的高度以及它相对于观察者和太阳的角度。

一项重大发现是运载火箭适配器与 BlueWalker 3 卫星的分离。 该分量达到了5.5等，高于国际天文学联合会推荐的最大亮度。 它也有四天没有记录在公共目录中，这给试图避免卫星干扰的地面观测站带来了挑战。

除了光学干扰之外，人们还担心射频干扰。 BlueWalker 3 的发射频率接近射电望远镜使用的频率，这可能会阻碍射电天文学的发展。 虽然无线电静默区可以防止地面发射机的干扰，但目前并不涵盖卫星传输。 需要进一步研究来制定策略，以保护望远镜免受计划在未来几年发射的众多卫星的影响。

本文强调，随着公司部署更多商业卫星，需要进行发射前影响评估。 它还强调了在互联互通的进步和保护天文观测夜空的完整性之间需要取得的平衡。

来源：

– Nature 论文：“评估 BlueWalker 3 卫星对天文学的影响”

– 国际天文学联合会保护黑暗而安静的天空免受卫星星座干扰的中心（IAU CPS）

– AST 空间移动