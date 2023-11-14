彻底改变数据恢复：悉尼大学的创新

悉尼大学的科学家们取得了一项突破性成就，设计并成功测试了一种新的数据恢复系统（DRS），该系统有可能改变科学家从太空任务中检索关键信息的方式。 DRS 最近在 NASA 的一项任务中被用来绘制星系团周围的暗物质图，事实证明它改变了游戏规则。

今年早些时候发射的超压气球成像望远镜（SuperBIT）在阿根廷着陆时遭受损坏。 然而，两个包含超过 200 GB 有价值数据的 DRS 包成功安全着陆。 这些包裹包括详细的暗物质地图和令人着迷的外太空照片。

由悉尼大学物理学院的 Ellen Sirks 博士领导的参与这项研究的国际科学家团队在《航空航天》杂志上发表了他们的发现。 该研究不仅提供了构建 DRS 的说明，还强调了确保在最坏情况下恢复数据的重要性。

DRS 由配备 SD 卡用于数据存储的小型计算机、定制的“查找我的手机”卫星链路以及装在泡沫外壳中的降落伞组成。 使用烤鸡袋等普通物品来使包装防水。 即使主通信系统发生故障，这种创新设计也可以安全地检索数据。

DRS 在 NASA 任务期间的成功是一个重要的里程碑。 瑟克斯博士表示，在望远镜被毁、高带宽通信丢失后，该系统在抢救任务数据方面发挥了至关重要的作用。

常见问题解答（FAQ）：

问：什么是暗物质？

答：暗物质是指一种看不见的物质，其质量是宇宙中普通物质的六倍，但无法直接观察到。

问：数据恢复系统如何工作？

答：数据恢复系统由带有用于数据存储的 SD 卡的小型计算机、“查找我的手机”卫星链路和降落伞组成。 即使在充满挑战的环境下，它也可以安全地检索太空任务中的数据。

问：悉尼大学开发 DRS 有多长时间了？

答：悉尼大学开发数据恢复系统已有大约五年的时间。

问：为什么数据检索在太空任务中至关重要？

答：数据检索在太空任务中至关重要，因为它可以确保即使在任务失败或通信中断的情况下，有价值的信息也不会丢失。

问：使用气球望远镜有什么优点？

答：气球望远镜以极低的预算提供太空望远镜的质量，使其成为科学观测的经济高效的选择。

Sumber:

悉尼大学。 （2023 年，14 月 2023 日）。 [悉尼大学研究人员设计了一个系统，可以在戏剧性的着陆过程中从天空中抢救数据。 Phys.org.](https://phys.org/news/11-XNUMX-downloading-nasa-dark-clouds.html)