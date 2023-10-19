GJ 1132 b 的透射光谱：JWST 观测的新见解

詹姆斯·韦伯太空望远镜（JWST）对岩石行星大气层的搜寻主要集中在凌日 M 矮星的行星上。 这些行星提供了有利的行星与恒星的尺寸比，从而增强了对大气特征的探测。 然而，由于大气特征的信号强度相似以及 JWST 的单次凌日性能，需要进行多次观测才能证实任何发现。

在最近的一项研究中，研究人员使用 JWST NIRSpec G1132H 仪器展示了对岩石行星 GJ 395 b 的两次凌日观测。 这些观测覆盖 2.8-5.2 μm 的波长范围，旨在揭示地球的大气成分。 之前使用哈勃太空望远镜 WFC3 仪器进行的观测没有得出结论性的结果，无论是大气层还是无特征光谱的证据相互矛盾。

JWST 数据显示两次访问之间存在显着差异。 在一次凌日过程中，光谱与以 H2O 为主的大气一致，并含有痕量的 CH4 和 N2O。 或者，该信号可能归因于未被掩蔽的星黑子的恒星污染。 另一方面，第二次凌日期间获得的光谱显得毫无特征。 两次访问均不支持先前报道的 GJ 1132 b 大气中存在 HCN。 两次访问之间观察到的差异不能用大气变化或仪器效应来解释。

重要的是，研究人员还分析了凌日恒星光谱，没有发现两次访问之间恒星不均匀性发生变化的证据，两次访问之间的时间间隔仅 8 天。 此外，未发现仪器系统效应存在显着差异。 对观察到的差异最合理的解释是影响数据分析的随机噪声。

这些新的观测结果为 GJ 1132 b 的透射光谱提供了宝贵的见解，并强调了与检测和表征岩石系外行星大气相关的挑战。 与 JWST 和其他未来天文台的进一步研究将继续扩大我们对系外行星种群中存在的多样化大气的理解。

来源：

– astro-ph.EP (arXiv:2109.03140)