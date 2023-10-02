2023 年 XNUMX 月 Skywatch 亮点

2023 年 14 月，一系列天象活动将吸引天文爱好者。 这个月的最大亮点是 XNUMX 月 XNUMX 日整个美洲都可以看到的“火环”日食。这次日偏食将创造出令人惊叹的奇观，太阳看起来像一个狭窄的光环。 日食的路径将横扫加拿大南部、美国西部以及中美洲和南美洲。 即使在日环食的路径之外，观众仍然能够根据他们的位置目睹日偏食。

除了日食之外，还会有其他迷人的天体排列。 2 月 10 日，月亮将在日落后几个小时升起，出现在距离昴宿星团非常近的地方。 这将是在夜空中一起观察月球和昴宿星团的绝佳机会。 XNUMX月XNUMX日，日出前，金星将出现在东方，伴随着一轮细长的新月。 狮子座明亮的心脏，蓝白色的轩辕十四，也将在金星和月球之间可见。

此外，23 月 28 日，日落后几个小时，观众可以向南看，观察悬挂在土星下方的月球。 由于在天空中距离很近，因此可以很容易地通过望远镜观察这两个物体。 XNUMX 月 XNUMX 日的满月将与木星一起升起，天空中两个最亮的物体聚集在一起，创造出令人眼花缭乱的景象。

2023 年 XNUMX 月对于太空探索来说也是激动人心的一个月，因为 NASA 将启动 Psyche 任务来调查一颗独特的富含金属的小行星。 该任务旨在通过研究这颗小行星来了解行星的形成，据信该小行星主要由铁和镍组成。 随着科学家不断揭开宇宙的奥秘，这些天体事件为业余爱好者和专家提供了惊叹宇宙奇观的机会。

来源：

– 木星：太阳系中最大的行星，也是距太阳第五远的行星。

– 土星：太阳系中质量第二大的第六颗行星。

– 金星：距离太阳第二远的行星，由于其组成相似且靠近太阳，也被称为地球的“姐妹行星”。

– NASA：美国国家航空航天局，负责民用太空计划和航空航天研究。