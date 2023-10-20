城市化会推动植物进化吗？ 研究城市热岛对叶色变化的影响

城市化改变了地球上大片土地，创造了被称为城市环境的人造栖息地。 这些环境对其居民施加了选择性压力，包括暴露于形成城市热岛的保温表面。 虽然之前的研究已经探讨了城市热应激对动物进化的影响，但其对植物的影响在很大程度上仍未得到探索。

为了弥补这一研究空白，日本千叶大学副教授 Yuya Fukano 领导的研究小组研究了城市热岛如何影响酢浆草（一种俗称匍匐酢浆草）的叶子颜色。 这种植物的叶子颜色多种多样，从绿色到红色，在世界各地的城市和非城市空间中都有发现。 先前的研究表明，这些颜色变化起到了保护植物免受环境压力的进化适应作用，叶子中的红色素被认为可以减轻热和光引起的损害。

通过在城市和非城市地区进行局部、景观和全球尺度的实地观察，研究人员发现，匍匐酢浆草的红叶变种常见于城市地区不透水的表面附近，而绿叶变种则在城市地区占主导地位。绿色空间。 这种地理模式在全球范围内都是一致的，证实了城市化与匍匐酢浆草叶色变化之间的联系。

进行了进一步的实验来量化这些叶子颜色变化的适应性益处。 结果表明，红叶变种在高温下表现出优异的生长速度和更高的光合效率，而绿叶变种在较低温度下生长旺盛。 红叶变种表现出更高的抗逆性，在植物密度较低的城市地区更具竞争力，而绿叶变种则在郁郁葱葱的绿色地区蓬勃发展。

遗传分析表明，O. corniculata 的红叶变种可能是从祖先的绿叶植物多次进化而来。 这项研究为城市地区的持续演变提供了宝贵的见解，并强调了了解植物对城市热岛的适应对于可持续作物生产和生态系统动态的重要性。

需要进一步研究探索叶色以外的其他植物性状，以全面了解植物对城市热岛的适应。

资料来源：Yuya Fukano 等人，从绿色到红色：城市热应激驱动叶子颜色演变。 科学进展（2023）。 DOI：10.1126/sciadv.abq3542（千叶大学）