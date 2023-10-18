研究发现，当人们认为机器人已经检查过工作时，他们对工作的注意力就会减少

柏林工业大学的一项新研究表明，当人类相信机器人已经检查过工作时，他们往往会不太关注自己的工作。 研究人员模拟了一个场景，参与者的任务是检查电路板是否存在缺陷。 一半的参与者被告知，一个名为 Panda 的机器人首先检查了电路板，他们在工作时可以看到和听到机器人。

研究发现，与机器人一起工作的人类更有可能表现出一种被称为“社交懒惰”的现象。 当人们在团队中付出的努力比单独工作时付出的努力更少时，就会出现社交惰性。 研究人员认为，生产力的下降可能归因于共享任务设置中动机的变化。

尽管两组参与者花费的时间和精力没有显着差异，但那些相信自己正在与机器人一起工作的参与者在任务后期发现的缺陷较少。 这可以通过以下事实来解释：在团队中工作会降低个人对任务结果的责任感。

这项研究的一个局限性是，参与者没有直接与机器人互动，并且知道他们正在被观察作为研究的一部分。 然而，这些发现提出了关于人机伙伴关系在现实生活中的影响的重要问题。

自 1913 年马克斯·林格曼 (Max Ringelmann) 在一次拉绳实验中首次观察到社会惰化现象以来，人们就开始研究社会惰化现象。 它强调了个人在团队中工作时往往会减少为任务付出的努力。

研究人员还提请注意监测人机协作中注意力和参与水平的挑战。 虽然跟踪一个人的目光很容易，但确定信息是否在心理上得到充分处理是一项更复杂的任务。

这项研究的影响超出了研究背景。 在航空等行业，人机交互至关重要，协调故障可能会导致错误。 因此，有效的培训、程序和反馈对于确保在工作场所安全有效地使用自动化至关重要。

来源：

– 柏林工业大学进行的研究：[来源名称]

– 法国教授马克斯·林格曼（Max Ringelmann）关于社交偷懒的研究：[来源名称]

– 航空中人机交互风险研究：[来源名称]