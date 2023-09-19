探索生物计算的伦理应用

生物计算曾经是科幻小说中的概念，现在已成为现实。 随着这项技术的不断进步，考虑伦理影响并负责任地研究和应用它非常重要。 包括 DishBrain 发明者在内的一组国际专家与生物伦理学家和医学研究人员合作解决这个问题。

主要作者、Cortical Lab 首席科学官 Brett Kagan 博士强调，在将生物神经系统与硅基板集成时需要采用更宏观的方法。 虽然类智力行为的潜力是有希望的，但必须确保可持续的进步。

牛津大学实践伦理学 Uehiro 系主任朱利安·萨武列斯库 (Julian Savulescu) 教授强调，迫切需要确定在当今技术背景下什么是意识或人类的实际答案。 该论文承认，描述意识或智能的方法有多种，每种方法对基于生物学的智能系统都有不同的影响。

生物计算机的道德地位也受到质疑。 该论文引用了哲学家杰里米·边沁 (Jeremy Bentham) 的观点，他认为推理或沟通的能力不是决定因素，而是承受痛苦的能力。 仅仅展示类人智能并不一定会赋予基于生物的计算机道德地位。

虽然本文并不旨在回答有关生物计算机的所有伦理问题，但它提供了一个起始框架，以确保负责任的研究和应用。 还提到了 DishBrain 带来的伦理挑战和机遇，特别是在提高我们对癫痫和痴呆等疾病的理解方面。

生物计算的潜在影响是巨大的，因为它提供了比传统硅计算更节能的替代方案。 超级计算机消耗数百万瓦的能量，而人脑仅消耗 20 瓦。 通过探索生物计算，我们可以解决与 IT 行业碳排放相关的环境问题。

总之，本文为生物计算领域的伦理考虑提供了基础。 它强调了负责任的研究和应用的必要性，同时也强调了该技术带来的潜在好处和挑战。

资料来源：Cortical Labs，《生物技术进展》（可根据要求提供论文）