红矮星周围地球大小的行星更常见吗？ 也许不会

考虑到地球是唯一已知的宜居行星，对潜在宜居系外行星的搜索通常集中在地球大小的世界上。 最近令人兴奋的是在 TRAPPIST-1 系统中发现了七颗地球大小的行星围绕着一颗红矮星运行，这导致人们猜测，与类太阳恒星相比，此类行星在红矮星周围可能更常见。 然而，新的研究表明事实并非如此。

寻找系外行星的工作从 NASA 的开普勒太空望远镜开始，该望远镜发现了近 5,000 颗系外行星，还有数千颗正在等待确认。 开普勒的初步发现表明，宜居带中地球大小的系外行星在 M 矮星（红矮星）周围更为普遍。 然而，随着时间的推移，人们对开普勒数据的准确性产生了怀疑。

最近由亚利桑那大学盖伦·伯格斯滕撰写的题为“开普勒 M 星与 FGK 星的宜居带中没有证据表明存在更多地球大小的行星”的研究挑战了之前的假设。 它强调，即使对于 M 型矮星，对宜居带中地球大小的行星的可靠探测仍然难以实现。

开普勒旨在观测类太阳恒星周围的地球大小的行星，但机械故障中断了其长期监测，无法进行彻底的调查。 因此，研究人员不得不依靠开普勒有限的数据来估计红矮星周围地球大小行星的出现情况。 之前的研究表明这些行星的数量很大，但新的研究表明开普勒的结果并不准确，使得估计的发生率不可靠。

通过利用精确测量恒星特性的盖亚航天器，该研究表明开普勒的许多恒星比之前认为的更大、更热。 盖亚改进的数据暴露了开普勒结果的不准确性，并进一步破坏了地球大小的行星在红矮星周围更常见的假设。

虽然这项研究对之前的估计提出了挑战，但值得注意的是，由于检测红矮星凌日的困难，寻找类地行星具有挑战性。 此外，考虑到潜在的高辐射水平和不稳定的大气层，红矮星的宜居性仍然是一个不确定的话题。

关于地球大小的系外行星、不同类型的恒星及其宜居带，还有很多东西需要了解。 随着更准确的数据的出现以及科学家们进行进一步的研究，我们的理解将不断加深。 确定红矮星和类太阳恒星周围地球大小的行星在宜居带中的普遍程度的探索仍在继续。

来源：

– “没有证据表明开普勒 M 星与 FGK 星的宜居带内存在更多地球大小的行星”（《天文学杂志》，arxiv.org）