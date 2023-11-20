早期宇宙揭示了令人惊讶的见解：年轻星系显示出意想不到的化学成分

西北大学的天体物理学家团队利用詹姆斯·韦伯太空望远镜（JWST）的数据，对早期宇宙星系的演化做出了令人着迷的发现。 研究人员专注于大爆炸后仅二三十亿年形成的“青少年”星系，为我们的宇宙起源提供了宝贵的见解。

传统上，研究遥远的星系就像回顾过去，光线需要数十亿年才能到达我们。 该团队对星际极光电离线约束化学演化（CECILIA）调查数据的分析揭示了意想不到的发现。 这些星系不仅比预期更热，而且还令人惊讶地含有镍等重元素。

利用从 23 个星系收集的光创建的合成图像，研究小组确定了八种元素的存在：氢、氦、氮、氧、硅、硫、氩和镍。 虽然较轻的元素是预料之中的，但镍这种比铁更重的元素的存在却是一个非凡的发现。

在遥远的星系中观测到镍是一种罕见的情况，即使是在离我们较近的古老星系中也是如此。 通常，镍是在恒星的多个生命周期、超新星以及随后较重元素的合成和扩散到整个星系之后观察到的。 镍的发现表明这些早期星系中的恒星具有一些独特之处。

该研究的主要作者、助理教授艾莉森·斯特罗姆推测，这些年轻星系中观测到的较高温度可能与其独特的化学成分有关。 她解释说，不同的星系温度是其独特化学 DNA 的体现，因为星系中气体的温度和化学性质具有内在的联系。

这项开创性的研究提出了有关早期宇宙和星系形成的新问题。 该研究的结果发表在《天体物理学杂志快报》上，揭示了塑造我们宇宙历史的复杂过程。

常见问题解答

1. 这项研究揭示了早期宇宙星系的哪些内容？

研究发现，早期宇宙的“青少年”星系比预期更热，并且含有镍等重元素，这在遥远的星系中相对罕见。

2. 使用什么技术来研究这些星系？

天体物理学家利用了詹姆斯·韦伯太空望远镜（JWST）和星际极光电离线约束化学演化（CECILIA）调查的数据。 他们将从多个星系收集的光波长结合起来，创建了一幅合成图片。

3. 为什么镍的存在很重要？

在多轮超新星爆发和较重元素的合成之后，通常会在距离我们较近的较古老星系中观察到镍。 它在这些年轻星系中的存在表明了其恒星群体的独特特征。

4. 星系温度和化学成分有何关系？

该研究的主要作者认为，观测到的这些星系较高的温度可能与其独特的化学成分有关。 星系中气体的温度和化学性质本质上是相互交织的。