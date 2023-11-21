解开玻璃的奥秘：探索结构本质

玻璃是一种已经在各种应用中使用了几个世纪的材料，以其无序的原子配置和难以捉摸的结构规律性继续吸引着科学家。 然而，东北大学史无前例的规模数据分析中心的志贺元树教授领导的研究小组最近取得的突破为这种神秘材料提供了新的线索。

该研究的重点是玻璃化学键网络内的环形形状。 通过开发创新方法来量化这些环的三维结构和对称性，研究人员能够发现有价值的见解。 “圆度”和“粗糙度”这两个指标在确定结晶二氧化硅和玻璃状二氧化硅 (SiO2) 中代表性环形的数量方面发挥着至关重要的作用。

令人惊讶的是，分析揭示了玻璃特有的环的混合物，以及一些类似于晶体中发现的环的混合物。 这一发现挑战了玻璃缺乏结构秩序的传统假设，并表明在其看似混乱的原子排列中存在潜在的模式。

此外，研究小组开发了一种通过检查环的方向来测量环周围的空间原子密度的技术。 这种方法揭示了各向异性，表明原子构型在所有方向上并未得到统一调节。 这一发现与实验证据（例如 SiO2 的衍射数据）相一致，并强调了整体无序中局部结构有序的区域。

了解玻璃的结构规律具有深远的影响。 它不仅提供了对玻璃化和结晶等相变的见解，而且还为控制材料结构和性能开辟了途径。 Shiga 教授强调了这一突破的重要性，他表示：“我们的成功分析有助于理解相变……并提供控制材料结构和材料特性所需的数学描述。”

展望未来，志贺和他的团队计划利用这些新技术，利用机器学习和人工智能等数据驱动方法，进一步探索玻璃材料。 这种以数据为中心的方法有望释放新的可能性并推动玻璃研究的进一步进步。

原始来源：通讯材料 [DOI: 10.1038/s43246-023-00416-w]

常见问题

问：为什么玻璃的结构性质难以理解和控制？

答：尽管玻璃的使用历史悠久，但由于其原子结构无序，科学家们仍然感到困惑，这使得揭示其结构规律和设计高效材料变得困难。

问：研究人员在玻璃中发现了哪些环？它们有何独特之处？

答：研究人员发现了玻璃特有的环的混合物，以及一些类似于晶体中发现的环的混合物，挑战了玻璃缺乏结构秩序的观念。

问：什么是各向异性？这项研究揭示了它与玻璃的关系是什么？

答：各向异性是指原子构型在不同方向上的非均匀调节。 该研究揭示了玻璃中环形形状的各向异性，表明结构排序并不均匀，但表现出规律性。

问：了解玻璃的结构性质如何有助于控制材料的结构和性能？

答：了解玻璃的基本模式可以深入了解玻璃化和结晶等相变。 此外，它还可以开发控制材料结构和性能所需的数学描述。

问：课题组未来将如何进一步探索玻璃材料？

答：研究小组计划利用机器学习和人工智能等数据驱动方法来开发更详细地探索玻璃材料的程序，从而开辟新的研究和创新途径。