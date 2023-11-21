揭开石英玻璃的秘密：隐藏的结构规律

几个世纪以来，玻璃一直是人类使用的基本材料，但其原子结构对科学家来说仍然是个谜。 了解和控制玻璃的结构性质对于设计高效的功能材料至关重要。 为了解开这个谜团，由东北大学史无前例规模的数据分析中心的志贺元树教授领导的一个研究小组重点研究了玻璃材料中存在的环形形状。

为了量化这些环的三维结构和结构对称性，该小组开发了新的指标：“圆度”和“粗糙度”。 通过使用这些指示剂，他们能够识别玻璃状二氧化硅 (SiO2) 中的不同环形状，其中一些是玻璃所特有的，另一些则类似于晶体中发现的环。

此外，研究人员开发了一种通过分析这些环的方向来测量这些环周围的空间原子密度的技术。 他们的发现表明，玻璃中的原子构型在所有方向上并不均匀，表现出各向异性。 有趣的是，他们还发现了原子排列表现出某种程度的有序或规律性的区域，尽管玻璃态二氧化硅中原子的整体外观是混乱的。

识别玻璃中隐藏的结构规律具有重要意义。 它增强了我们对材料玻璃化和结晶等相变的理解，并提供了控制材料结构和性能所需的数学描述。

展望未来，志贺教授和他的同事计划利用机器学习和人工智能等数据驱动方法进一步探索玻璃材料。 这些技术为揭示玻璃的奥秘并优化其功能特性提供了有希望的途径。

常见问题

1. 为什么了解玻璃的原子结构很重要？

了解玻璃的原子结构对于设计高效的功能材料和控制其性能至关重要。

2.课题组的研究重点是什么？

该研究小组专注于玻璃材料中存在的环形形状，并开发了新的指标来量化其三维结构和结构对称性。

3. 研究人员对玻璃中的原子构型有何发现？

研究人员发现玻璃中的原子构型表现出各向异性，这意味着它在所有方向上并不均匀。 他们还发现了原子排列表现出某种程度的有序或规律性的特定区域。

4. 这项研究对该领域有何贡献？

这项研究有助于我们理解玻璃化和结晶等相变，并提供控制材料结构和性能所需的数学描述。

5.课题组未来的计划是什么？

该研究小组计划采用机器学习和人工智能等数据驱动的方法来进一步探索玻璃材料，并对其结构性质有更多的了解。