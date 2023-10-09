五十万年前木结构的发现揭示了早期人类技术

赞比亚最近的一项考古发现为已知最早的木材技术使用提供了强有力的证据，其历史可以追溯到 476,000 年前。 卡兰博瀑布的发掘出土了保存完好的木结构建筑以及各种文物。 这一发现挑战了早期人类技术原始的看法，突显了他们使用工具获取和塑造木材的能力。

卡兰博瀑布的发现揭示了早期石器时代材料的可持续利用。 由于木材是一种易腐烂的材料，该地点特殊的保存条件使研究人员能够获得早期古人类有意使用木材的直接证据。 这一发现改变了我们对木材技术历史的理解，并揭示了早期人类与这种多功能材料相互作用的程度。

在过去，与现代人类相比，早期人类的思维通常被认为是有限的。 然而，这一发现强调了他们对周围材料的深刻理解以及对环境的关心。 卡兰博瀑布特意塑造的木结构可以被视为设计、技术和创造力的典范，采用了当今被认为是“绿色技术”的技术。

使用木材作为建筑材料具有现代材料所缺乏的可持续性优势。 与几乎坚不可摧并导致气候变化的材料不同，木材是一种易腐烂的可再生资源。 虽然使用木材存在着火和腐烂等风险，但适当的施工实践可以减轻这些风险。

这一发现挑战了人类历史进步作为向现代性线性进步的观念。 它凸显了我们古代祖先的聪明才智和复杂性，并鼓励重新评估“落后技术”在造福环境和地球方面的价值。

来源：

– 巴勒姆等人自然 (2023)

– 利物浦大学

– 卡兰博瀑布挖掘项目