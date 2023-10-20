南极海洋动物的消失：气候和海平面之谜

最近的一项研究揭示了 390 至 385 亿年前发生在南极的海洋动物神秘失踪事件。 这项研究为气候和海平面变化对海洋生态系统的深远影响提供了新的见解。

在早中泥盆世时期，冈瓦纳超大陆位于南极附近，包括今天的非洲、南美洲和南极洲的部分地区。 与我们现在与南极洲联系在一起的冰冷景观相反，这片古老的陆地经历了温暖的气候和更高的海平面，导致了大范围的洪水。

长期以来，科学家们对马尔维诺克斯霍桑生物群的出现和随后的消失感到困惑，马尔维诺克斯霍桑生物群是一群在较冷的水域中繁衍生息的海洋动物。 这个群体由各种类型的贝类组成，其中许多现已灭绝。 经过两个世纪的神秘之后，该研究的主要作者卡梅伦·佩恩·克拉克博士解释说，这些动物的起源和消失终于被解开了。

为了研究这一现象，研究人员收集并分析了大量化石数据。 通过利用先进的分析方法，他们仔细检查了古代岩石层，每层都包含其独特的化石记录。 分析显示有 7 到 8 个不同的层，表明海洋动物多样性逐渐下降。

将这些层与古代环境数据和全球温度记录进行比较后，研究人员得出了令人震惊的发现。 他们发现海洋物种多样性下降与海平面波动和气候变化之间存在很强的相关性。 正是在全球变冷阶段，马尔维诺克斯霍桑生物群蓬勃发展。 较凉爽的条件使这些动物受益于两极附近的环极热障，得以专业化。 然而，随着气温开始上升，马尔维诺克斯霍桑动物消失了，为更适合温暖水域的物种让路。

这一时期海平面的变化可能打破了天然的海洋屏障，使温暖的赤道海水能够渗透到南极。 因此，这些温水物种占主导地位，标志着马尔维诺克斯霍桑海洋生物的灭亡。 马尔维诺克斯霍桑生物群的消失导致极地生态系统的崩溃是灾难性的、不可逆转的。

佩恩-克拉克博士将此描述为“390 亿年前的谋杀之谜”。 研究结果表明，海平面和温度变化的综合影响是引发这次灭绝事件的主要因素。 虽然这一特殊事件与早中泥盆世时期已知的灭绝事件同时发生，但研究人员缺乏准确的年龄推断。

了解极地环境和生态系统对海平面和温度变化的敏感性至关重要，特别是考虑到当前的生物多样性危机。 该研究强调了极地地区发生的变化的永久性。 这些发现凸显了保护和保存这些脆弱生态系统的紧迫性。

来源：

– 研究主要作者、金山大学进化研究所的 Cameron Penn-Clarke 博士。